Lebensraum Lenzburg startet in die dritte Legislatur

Lenzburg-Seetal Der Gemeindeverband Lebensraum Lenzburg-Seetal startet mit Präsident Daniel Mosimann in die dritte Legislatur Der Gemeindeverband, zu dem 26 Gemeinden gehören, hielt am Mittwochabend seine erste Vorstandssitzung im neuen Jahr ab. Dabei wurde Präsident Daniel Mosimann für die neue Legislatur bestätigt. Anja Suter 14.01.2022, 05.00 Uhr

An der ersten Vorstandssitzung in der dritten Legislatur ging es vor allem um die Wahlen für die verschiedenen Gremien. Anja Suter

An den Vorstandssitzungen des Gemeindeverbandes Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) gibt es bereits vor Sitzungsbeginn unter den Mitgliedern schon einiges zu reden. Kein Wunder, in der Aula des Schulhauses Lenzhard treffen sich die Mitglieder von 26 verschiedenen Gemeinden im Raum Lenzburg-Seetal. Mittelpunkt der ersten Sitzung der bereits dritten Legislatur des Gemeindeverbandes waren an diesem Abend die Wahlen.

Sieben neue Vorstandsmitglieder

Die Besetzung der Ämter und verschiedenen Gremien waren bei den Anwesenden unbestritten. Der Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann wurde als Präsident des Gemeindeverbandes bestätigt. Als Vizepräsident wurde der Seenger Gemeindeammann Jörg Bruder wiedergewählt.

Einige Neuzugänge gab es derweil bei den Vorstandsmitgliedern, da aufgrund der neuen Legislatur in einigen Gemeinden neue Gemeindeammänner ihre Arbeit aufgenommen haben. Für Ammerswil ist neu Frau Gemeindeammann Katharina Engeler im Vorstand, für Boniswil Gemeindeammann Rainer Sommerhalder, für Dintikon Gemeindeammann André Meyer, für Hendschiken Gemeindeammann Peter Kuster, für Rupperswil Frau Gemeindeammann Mirjam Tinner, für Schafisheim Frau Gemeindeammann Nadine Widmer und für Staufen Frau Gemeindeammann Katja Früh.

Neuzugänge in der Kerngruppe Politik

Neu in den Ausschuss gewählt wurde Frau Gemeindeammann von Ammerswil, Katharina Engeler. Sie wird die Vertretung für die Schulregion Maiengrün. Leiter der Kerngruppe Politik ist weiterhin der Lenzburger Einwohnerrat Beat Hiller. Neuzugänge in der Kerngruppe Politik sind der Grossrat und ehemalige Egliswiler Gemeindeammann Rolf Jäggi und der Boniswiler Gemeindeammann Rainer Sommerhalder. Boniswil hat damit zwei Sitze in der Kerngruppe Politik. Auch der Grossrat und ehemalige Boniswiler Gemeindeammann Gérald Strub ist ein Mitglied.

Die Kerngruppe Regionalplanung (Repla) wird weiterhin von der ehemaligen Frau Vizeammann von Niederlenz Gabi Lauper Richner geleitet. Für den Beirat Standortförderung wurde erneut Grossrätin Maya Bally als Leiterin gewählt. Neue Mitglieder sind zudem die Seenger Unternehmensberaterin Barbara Jordi und Lukas Ziegler von Rollstar Egliswil.

Für den Bezirk Lenzburg wurde ausserdem der Boniswiler Gemeindeammann Rainer Sommerhalder in den Vorstand der Gemeindeammänner-Vereinigung gewählt.