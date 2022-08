Lenzburg muss bei der Schulraumplanung auf den Kanton warten

Lenzburg Schulraumplanung vertagt: Stadtrat muss auf den Kanton warten Der langwierige Entscheid des Kantons zum neuen Aargauer Kantistandort verzögert die ganze Lenzburger Schulraumplanung. Das sagte Vizeammann Andreas Schmid (FDP) am Montag zum Einwohnerrat am Infoanlass zum Budget 2023. Valérie Jost 31.08.2022, 06.06 Uhr

Die Planung zur Entwicklung des Oberstufenzentrums Lenzhard (vorne) verzögert sich, weil der Kanton noch nicht entschieden hat, ob er auf dem Zeughausareal (hinten) die neue Kanti bauen will. Michael Küng

«Der Stadtrat hat schon vor Jahren angekündigt, dass grosse Investitionen auf uns zukommen. Und jetzt kommen sie auch», sagte Lenzburgs Vizeammann Andreas Schmid (FDP) am Montagabend vor den Mitgliedern des Einwohnerrats, die zum Infoanlass zum Budget 2023 erschienen waren. Von den 40 Mitgliedern waren das 16. Das Budget sieht bei gleichem Steuerfuss (105 Prozent) ein kleines Plus von 115'600 Franken vor (die AZ berichtete).

Die Investitionen, die Schmid erwähnte, sind beachtlich: 11,5 Millionen Franken (netto) sollen es laut dem Budget 2023 sein. Davon sind 4,3 Mio. noch unbewilligt. Unter den bewilligten Projekten sind die grössten Brocken der Ausbau des Schulhauses Mühlematt (5 Mio.), die Sanierung der Bahnhofstrasse (1,9 Mio.) und der «Bleiche» (0,5 Mio.). «Wir investieren in die Zukunft», sagte Schmid.

Bei einigen Investitionen hänge man aber von externen Entscheiden ab, sagte er. Gerade von jenem des Kantons bezüglich des neuen Kantistandorts (der Zuschlag geht entweder nach Lenzburg oder nach Brugg): «Der Kanton drückt den Entscheid immer weiter hinaus. Darum müssen wir unsere Schulraumplanung im Oberstufenzentrum Lenzhard auch entsprechend verschieben», so Schmid.

«Jetzt ohne diese Planungssicherheit Grossinvestitionen zu tätigen, wäre unvernünftig.»

Dies auch etwa bei den Turnhallen: Erhielte Lenzburg die Kanti, könnten diese allenfalls auch von den Oberstufenklassen genutzt werden. Und: Die erstellte Machbarkeitsstudie sage nur aus, ob die Ausbaupläne möglich wären; nicht, ob sie auch sinnvoll wären.

Stellenerhöhungen wohl unbestrittener als erwartet

Um kurzfristig doch eine Entlastung zu schaffen, werden auf den Start des neuen Schuljahrs im Sommer 2023 zwei TTG-Räume (Textiles und Technisches Gestalten) im Untergeschoss des «Lenzhards» als Schulzimmer genutzt. Die TTG-Räume werden auf das nahe Zeughausareal verlegt, was für zwei gewonnene Zimmer ein «vertretbarer Aufwand» sei, so Schmid. «Zudem gewinnen wir auch dadurch etwas Luft, dass die Rupperswiler Jugendlichen der Oberstufe bald in Möriken-Wildegg statt Lenzburg unterrichtet werden», ergänzte Stadträtin Barbara Portmann (GLP).

Unerwartet wenige Fragen hatten die Einwohnerratsmitglieder dagegen zur geplanten Erhöhung des Stellenetats um 10,2 Vollzeitstellen. Nur Marcel Strebel (FDP) wollte wissen, ob in den heute unterbesetzten Abteilungen (Jugend & Familie und Zivilschutz) dies berücksichtigt sei oder die Erhöhungen vielleicht doch bald unnötig seien. Mehrere Stadtratsmitglieder antworteten, die Erhöhungen seien lange besprochen worden und nötig; und gerade beim Zivilschutz gebe es heute extreme Überstunden.

Noch zu Diskussionen führen könnte dagegen die baldige Einwohnerratsvorlage zur geplanten Auslagerung der ICT-Infrastruktur, die erhebliches Raunen und Tuscheln im Saal auslöste.

Der Einwohnerrat befindet am 15. September über das Budget, das Stimmvolk dann am 27. November an der Urne.