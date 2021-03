Lenzburg Schaufenster mit Beil eingeschlagen und Schmückstücke gestohlen: Polizei nimmt 55-jährigen Serben fest In der Nacht auf heute Freitag schlug ein Einbrecher ein Loch in das Schaufenster einer Bijouterie und entwendete wertvolle Schmuckstücke. Auf der Fahndung konnte die Polizei einen mutmasslichen Täter festnehmen. 12.03.2021, 09.49 Uhr

Der Täter hatte ein Loch in die massive Scheibe aus Sicherheitsglas geschlagen und Schmuckstücke entwendet. (Symbolbild) KEY

(luk) Betroffen war das Geschäft eines Goldschmiedes an der Rathausgasse in Lenzburg. Eine Anwohnerin hörte in der Nacht auf heute Freitag, um 3.20 Uhr, grossen Lärm und schaute nach. Sie sah, wie ein Unbekannter mit einem Beil auf die Schaufensterscheibe einschlug. Danach verschwand er auf einem Fahrrad.

Am Tatort stellte die Polizei fest, dass der Täter ein Loch in die massive Scheibe aus Sicherheitsglas geschlagen und Schmuckstücke entwendet hatte. Dank der raschen Meldung hatte die Kantonspolizei Aargau inzwischen bereits eine intensive Fahndung ausgelöst. Eine Patrouille sichtete dabei in Lenzburg einen verdächtigen Radfahrer und stoppte ihn.

Bei ihm fanden die Polizisten die mutmassliche Beute sowie Einbruchswerkzeug. Der 55- jährige Serbe ohne festen Wohnsitz in der Schweiz wurde festgenommen. Er war zudem im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben und mit einer Einreisesperre belegt. Die Fahndung nach möglichen Komplizen blieb erfolglos.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen den mutmasslichen Kriminaltouristen aufgenommen. Am Schaufenster entstand grosser Schaden, der sich allerdings noch nicht beziffern lässt.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2021: