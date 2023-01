Lenzburg Remo Dobler wird neuer betrieblicher Schulleiter Der Stadtrat Lenzburg hat Remo Dobler als neuen betrieblichen Leiter der Regionalschule Lenzburg gewählt. Der ausgebildete Primarlehrer und Betriebswirtschaftler tritt seine Stelle per 1. April an. 31.01.2023, 05.00 Uhr

Remo Dobler übernimmt die Verantwortung der betrieblichen Leitung sowie die Wahrung der systematischen Qualitätsentwicklung und verstärkt das bestehende Schulleitungsteam. Bild: zvg

Remo Dobler wird neuer betrieblicher Leiter der Regionalschule Lenzburg. Er ist vom Stadtrat gewählt worden und tritt seine Stelle am 1. April an. Der in Birr wohnhafte Dobler (Jg. 1980) ist ausgebildeter Primarlehrer und erwarb an der ZHAW den «Bachelor of Science» in Betriebsökonomie.