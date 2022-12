Lenzburg RBL schafft sich einen zweiten Elektrobus an – noch müssen sich Fahrgäste und Chauffeure aber gedulden Die Bilanz ist gut – auch wenn der erste Elektrobus in der Flotte der Regionalbus Lenzburg AG (RBL) im Winter etwas mehr Energie verbraucht, als im Sommer. Darauf hat die RBL bereits reagiert. Eva Wanner 22.12.2022, 13.17 Uhr

Seit Anfang Jahr ist der «eCitaro» in Lenzburg unterwegs. Bild: Sandra Ardizzone (8.2.2022)

«Vorerst das Positive: wir haben auf 2023 einen weiteren Elektrobus, diesmal einen Gelenkbus, bestellt.» Das antwortet René Bossard, Geschäftsführer von Regionalbus Lenzburg AG (RBL), auf eine entsprechende Anfrage. Und schiebt ein Aber nach: «Dieser wird aufgrund der langen Lieferzeiten erst im letzten Quartal 2023 eingesetzt werden können.»

René Bossard, Geschäftsführer RBL. Bild: Sandra Ardizzone

Dass die Flotte um einen Elektro-Gelenkbus erweitert wird, liegt an den guten Erfahrungen mit dem «eCitaro». Das erste Elektrofahrzeug der RBL wurde Anfang Jahr in Betrieb genommen – sehr zur Freude jener, die ihn steuern. Diese, so sagte Bossard damals, hätten bei Neuanschaffungen meistens das eine oder andere zu kritisieren. Diesmal fiel kein kritisches Wort. «Daran hat sich nichts geändert», sagt der Geschäftsführer. «Nach wie vor fahren unsere Fahrerinnen und Fahrer gerne mit dem Elektrobus.»

Noch kein technischer Ausfall

Und auch im Betrieb habe sich das Fahrzeug bewährt. «Der eBus ist sehr zuverlässig. Bislang hatten wir noch keinen einzigen Ausfall aufgrund eines technischen Problems zu verzeichnen», sagt Bossard.

Was sich nun in der kälteren Jahreszeit aber zeige, sei, dass die Reichweite um rund einen Drittel sank. Normalerweise, so hiess es bei der Presse-Probefahrt im Februar, kommt der «eCitaro» mit einer vollgeladenen Batterie 200 Kilometer weit. Dass es nun weniger sind, sei «jedoch nicht überraschend und war zu erwarten». Die RBL hat auf die Situation reagiert: Auf den Fahrplanwechsel vom 11. Dezember hin sei der Einsatzplan des Elektrobusses so optimiert worden, dass auch tagsüber genügend Zeit ist, ihn zu laden. «Damit können wir auch im Winter sicherstellen, dass das Fahrzeug möglichst oft auf unserem Liniennetz unterwegs ist», so Bossard.

Da wiederum ist er sparsam. «Die bisher vorliegenden Daten zeigen, dass der Elektrobus bei vergleichbarem Einsatz rund einen Drittel weniger Energie verbraucht als Dieselfahrzeuge», bilanziert Bossard. Allerdings tut er das vorsichtig: Es bräuchte mehr Daten über einen längeren Zeitraum, um eine wirklich verlässliche Aussage darüber zu treffen, ob sich das Elektrofahrzeug finanziell lohnt. Auch im Hinblick auf die aktuelle Lage bei Energiepreisen: «Derzeit sinken die Treibstoffkosten, wogegen im 2023 die Strompreise markant steigen werden.»

Die Gesamtbilanz über den «eCitaro» ist aber so oder so positiv genug, dass nun ein zweites Elektrofahrzeug angeschafft wird. Parallel dazu werde das Projekt «zukünftige Antriebstechnik» fortgeführt, so der RBL-Geschäftsführer. Und führt aus: «Alle Antriebstechniken haben ihre Vor- und Nachteile. Eine wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle spielt zudem die für die Systeme notwendige Infrastruktur. Auch dieser Themenkreis ist Bestandteil der laufenden Abklärungen.» Er rechne damit, dass bis im kommenden Sommer erste konkrete Ergebnisse beziehungsweise Empfehlungen vorliegen. Die Fahrzeugstrategie werde dann mit dem Verwaltungsrat, aber auch mit den zuständigen Fach- und Aufsichtsstellen bei Bund und Kanton besprochen.