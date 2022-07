Am Lenzburger Jugendfest lösen die Brunnen Sagen auf

Lenzburg Puppen und Blumen in Weiss-Blau: Für die Brunnen am Jugendfest haben Lenzburgerinnen etwas Besonderes ausgedacht Lenzburg feierte sich und seine Traditionen am Jugendfest. Dabei waren die Brunnen nicht nur schon geschmückt, sondern deckten auch alte Sagen auf. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.07.2022, 16.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«So schön!», hört man immer wieder. Die Worte richten sich an die Brunnenschmückerinnen, es ist aber offensichtlich, dass auch die Gesamtsituation gemeint ist: Endlich kann wieder ein richtiges Jugendfest mit Manöver und allem Drum und Dran stattfinden.

Die Vorfreude ist schon am Donnerstagmorgen spür- und sichtbar. In den Schaufenstern, die liebevoll-patriotisch geschmückt sind, an Tischdekorationen in den Beizen, ganz im Lenzburger Weiss-Blau, an den Jugendfest-Pins, die stolz an der Brust getragen werden. Und vor allem eben an den Brunnen.

Die Figuren des Chlausbrunnens befreit

Beispielsweise an jenem beim Metzgplatz. Die Frauen des Business and Professional-Club (BPW) Lenzburg stehen neben und auf dem Chlausbrunnen – ja, darauf! – und bringen Blumen und Puppen an. Der älteste Brunnen der Stadt feiert heuer sein 450-Jahr-Jubiläum und die Frauen haben sich für «ihren» figürlichen Wasserspender etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie lösen eine Sage auf.

Der Chlausbrunnen ist sagenumwoben – heuer befreien die Frauen des Business an Professional Women-Club Lenzburg die Kindlein aus dem Stein. Eva Wanner

BPW-Mitglied Ursula Steinmann-Fey hat die Geschichte der Chlausbrunnengeisterchen eingesprochen; abzuhören ist sie via QR-Code, den man am Brunnen mit dem Handy einlesen kann. Demnach hätten die Figuren vom Brunnenstock erlöst werden können – beim «hätten» ist es aber leider geblieben. Den BPW-Frauen gelingt, was den verdutzten Herren in der Sage nicht gelungen ist: Ebendiese Kindlein zu befreien. «Sie können jetzt ein erstes Mal auch am Jugendfest mitmachen», sagt Steinmann-Fey.

Verkörpert werden die Kindlein von Puppen, Bijous aus verschiedenen Brockenhäusern. Bekleidet sind die Bäbis passend zum Jugendfest, die Mädchen ganz in Weiss und mit Blumenkranz im Haar, die Jungen mit blauen Hosen und weissen Hemden. Alles selbst genäht. Die Liebe zur Tradition, zur Geschichte der Stadt und zum Detail ist deutlich zu sehen.

Sodbrunnen beim Rathaus Eva Wanner Römerwegbrunnen Valérie Jost Rathausbrunnen Valérie Jost Moritzbrunnen mit Fauchi Valérie Jost Schmittenbrunnen/Sternenbrunnen Valérie Jost Kronenbrunnen Valérie Jost Spittelbrunnen Valérie Jost / Aargauer Zeitung Spittelbrunnen Valérie Jost / Aargauer Zeitung Spittelbrunnen Valérie Jost / Aargauer Zeitung

Fauchi, buntes Glas und viele, viele Blumen

Ähnlich geht es einem, wenn man den Moritzbrunnen betrachtet. In seiner Mitte prangt ein Altbekannter: Fauchi, der Schlossdrache von Lenzburg. Er sitzt da nicht nur, sondern er bewegt seine Flügel nach oben und nach unten, seinen Kopf von links nach rechts. Stunden an Arbeit stecken im Drachen aus Gips und Styropor und auch in die Deko um ihn herum haben die Familien Häfliger und Scheidegger viel Zeit investiert.

Fauchi auf dem Moritzbrunnen kann die Flügel und den Kopf bewegen. Valérie Jost

Weiter gehts zum Rathausbrunnen. Heuer, so erzählen die Lehrerinnen beim Schmücken, umgibt ihn extra kein Kranz, wie es sonst immer der Fall ist. Denn er wurde erst gerade geputzt, und das soll man schliesslich sehen! Stattdessen greifen die Frauen zu bunten Vasen, auch diese aus dem Brocki, und füllen sie mit allerlei Blumen. Überhaupt ist das Jugendfest floral, wie es sich gehört. Es dominieren, nicht nur beim gemeinsamen Chränzle, die Kornblumen und das Schleierkraut.

Und wer genug nach links, rechts, vorne und unten gesehen hat, der kann auch mal nach oben blicken. Dort finden sich an den Kranzbögen die politischen Jugendfestsprüche wie etwa: «D Brugger tüend nid bummle, Schlönd d Kanti-Werbetrommle. Böses iez mir schwanet, De Amme säit: ‹Mir planed›.» Oder: «Us Schreck en Schrei: Mittwochnomi nümme frei!»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen