Lenzburg Ortsbürger erhalten neue Kies-Abbaubewilligung: Bald können die Arbeiten des Millionenprojekts beginnen Kies Lenz AG und Beton Niederlenz-Lenzburg AG planen einen enormen Ausbau inklusive neuem Verkehrskonzept und Geschäftsdiversifizierung. Doch nun wird erst einmal ein Loch gegraben und wieder aufgefüllt, und das unter Zeitdruck. Florian Wicki Jetzt kommentieren 25.10.2021, 05.00 Uhr

Im Kieswerk Lenzburg wird die Infrastruktur für einen Millionenbetrag auf Vordermann gebracht.

Ruth Steiner

Nun kommt Bewegung in ein Bauvorhaben, das schon seit einigen Jahren angedacht ist: Der Ausbau des Lenzburger Kieswerks kann beginnen. Zur Erinnerung: Bereits im Mai 2019 präsentierten die Kies Lenz AG, die sich im Besitz der Ortsbürgergemeinden Niederlenz und Lenzburg befindet, und die Beton Niederlenz-Lenzburg AG einen 6,7 Millionen Franken teuren Ausbau. Dieser hat sicherheitstechnische und logistische Gründe, soll die Arbeiten im Kieswerk effizienter machen und die Diversifizierung des Unternehmens erleichtern.

Ein vielschichtiger Ausbau in Etappen

Der Ausbau beinhaltet verschiedene Punkte, doch drei davon haben Priorität und sollen zuerst angegangen werden:

Neues Verkehrskonzept: In den vergangenen Jahren ist der Verkehr auf dem Areal kontinuierlich angestiegen, hiess es im Baugesuch 2019. Nun soll das Kieswerk nur noch im Einbahnverkehr befahren werden. So werden Friktionen unter den ein- und ausfahrenden Fahrzeugen vermieden, was die Verkehrssicherheit auf dem Areal stark verbessert.

Radwaschanlage: Vor dem Verlassen des Kieswerks sollen Fahrzeuge zukünftig eine Radwaschanlage passieren. Damit soll vermieden werden, dass die Strassen in der Umgebung des Werks durch die schmutzigen Räder der Lastwagen zusätzlich verschmutzt werden.



Zusätzliche Lastwagen-Waage: Mit dem Bau einer zweiten Brückenwaage soll der sprichwörtliche Flaschenhals beim Arealeingang aufgehoben werden, wenn ein- und ausfahrende Lastwagen nicht mehr dieselbe Stelle passieren müssen.

Später ist neben einer neuen Trafostation und verschiedenen Infrastrukturbauten und Sozialräumen eine Erweiterung des Recyclinggeschäfts vorgesehen. Dies, damit die Kies Lenz AG nicht mehr nur vom – früher oder später austrocknenden – Kiesgeschäft leben muss. So ist angedacht, Ziegel, Backsteine und sonstige Mauerkomponenten, die beim Abbruch von Häusern anfallen, im Kieswerk zu neuen Baustoffen aufzubereiten. Dazu wird eine neue Materialannahmestelle mit einem Aufbereitungsplatz benötigt sowie eine Recyclinghalle mit verschiedenen Materialboxen analog einer Recycling-Sammelstelle.

Unter dem Kieshaufen soll die neue Aufbereitungsanlage entstehen. Urs Helbling

Vor dem Ausbau erfolgt ein Abbau

Und gerade mit dem letzten Punkt beginnen die Arbeiten nun, denn unter der Fläche, die für die Aufbereitungsanlage vorgesehen ist, liegen noch rund 70'000 Kubikmeter Kies, die logischerweise abgebaut werden müssen, bevor der Boden bebaut wird.

Da es sich dabei um ein sogenanntes «Abbau vor Bau»-Verfahren handelt, waren spezielle Bewilligungsschritte beim Kanton nötig, bevor der Lenzburger Stadtrat die Abbaubewilligung erteilen konnte, wie Stadtrat Martin Stücheli, in dieser Funktion auch im Verwaltungsrat der Kies Lenz AG, auf Anfrage erklärt: «Zum Beispiel muss der Aushub in maximal zwölf Monaten beendet und die Grube auch in zwölf Monaten wieder aufgefüllt sein.» Vor allem beim Auffüllen müsse man gutes Material verwenden und dieses vor allem immer wieder verdichten, damit an der Oberfläche nachher ohne Schwierigkeiten gebaut werden kann.

Finanzierung nach wie vor aus eigener Kraft geplant

Das ganze Projekt ist etappenweise geplant und dauert mindestens vier Jahre, so Stücheli. Das hat vor allem mit der Finanzierung zu tun, erklärte er bereits 2019: «Bei anhaltend guter Bauwirtschaft und einer geschickten Etappierung des Projekts sollte die Investition ohne Fremdfinanzierung möglich sein.» Daran hält er auch noch heute fest:

«Wir haben die Finanzierung so geplant, dass die Investitionen für die Kies Lenz AG erträglich sind.»

Die ersten 10'000 Kubikmeter Kies sollen noch in diesem Jahr ausgehoben werden, geht es nach Stücheli.

«Damit der Natur etwas zurückgegeben wird»

Wie immer beim Kiesabbau gehe es auch bei diesem Projekt nicht einfach nur darum, ein Loch zu graben, Kies auszuheben und das Loch wieder zuzuschütten, so Stücheli, das liessen die kantonalen Auflagen gar nicht zu: «Im Rahmen der Abbaubewilligung legt der Kanton entsprechende Ausgleichsmassnahmen fest, damit der Natur auch wieder etwas zurückgegeben wird.» So habe man zum Beispiel bereits in den 60er-Jahren rund um die erste Abbaustelle, wo inzwischen die Lenzburger Schiessanlage liegt, eine Spezialzone errichtet mit Tümpeln und anderen Lebensräumen für diverse Tiere.



Das ist nun auch für den neuen Aushub in der Baubewilligung so festgehalten, wenn auch andernorts, wie Stücheli erklärt: «Als Ausgleich werden Trockenmauern auf dem Goffersberg wieder instand gesetzt. Diese bieten vielen Tieren, insbesondere Insekten und Eidechsen, einen geschützten Lebensraum.»



