Lenzburg Neuer CEO der Zürcher Kantonalbank: «Wenn man so viel Glück hat, muss man auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben» Urs Baumann führt seit einem Monat mit der Zürcher Kantonalbank die viertgrösste Bank der Schweiz. Aufgewachsen ist er in Lenzburg. Florian Wicki Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Alle paar Wochen besucht Urs Baumann seine Heimat. Valentin Hehli

Wenn Urs Baumann durch die Rathausgasse spaziert, wandelt er auf den Spuren seiner Kindheit. Der 55-Jährige ist seit September CEO der Zürcher Kantonalbank und führt damit die viertgrösste Bank der Schweiz. Aufgewachsen ist er in Lenzburg. Er blickt gerne auf seine Kindheit zurück.

Zum Beispiel auf die Zeit, die er bei den Pfadfindern verbracht hat. Eine tolle Erfahrung; erst als Freizeitgestaltung bei den «Wölfli», nahm er als Gruppenleiter später zum ersten Mal Verantwortung für andere Menschen wahr. Auch die Schulzeit hat Baumann in guter Erinnerung, nicht nur den Moment, als er von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern zum Fähnrich der Kadetten für das Freischarenmanöver gewählt wurde. Auch die Schule selber hat ihm Spass gemacht: «Vor allem Mathematik und Naturwissenschaften, eigentlich alles, was mit Zahlen zu tun hatte.»

Erste Einblicke ins Unternehmertum

Diese Faszination war es auch, die ihn dazu bewog, nach der Bezirksschule die Kantonsschule zu besuchen: «Ich war der einzige in meiner Familie, der eine akademische Laufbahn eingeschlagen hat.» Sein Vater, Ernst Baumann, hat 1962 zusammen mit Heinz Waser ein Architekturbüro gegründet, die heutige Baumann Waser Partner AG, die unter anderem hochkomplexe Industriebauten wie etwa die Coop-Verteilzentrale und die Grossbäckerei in Schafisheim geplant hat.

Vom Vater habe er schon früh gelernt, was es heisst, Unternehmer zu sein: «In den Jahren, in denen ich noch zu Hause war, ging es wirtschaftlich rauf und runter. Besonders dann, wenn es nicht gut lief, wurde mir bewusst, was es heisst, Verantwortung für Angestellte wahrzunehmen und auch in schlechten Zeiten dafür zu sorgen, dass diese pünktlich ihren Lohn bekommen.»

Seine Mutter habe seinem Vater besonders in diesen Zeiten den Rücken freigehalten, die Erziehung der Kinder in die Hand genommen: «Das war relativ traditionell, würde man heute sagen – bei uns war es ein Erfolgsmodell.» Sie habe immer sehr viel Eigenverantwortung vorausgesetzt, erinnert er sich: «Für sie war klar, dass nach der Schule sofort die Hausaufgaben erledigt werden, mit eiserner Disziplin. Danach waren wir frei – da war ein enormes Vertrauen vorhanden, das uns ermöglichte, unsere eigenen Erfahrungen machen zu können.»

Ins Unternehmertum eingestiegen ist Baumann erst einige Jahre später, an der Hochschule St.Gallen. Dort hat Baumann sein erstes Unternehmen gegründet – eine IT-Firma, mit dem Zweck, sein Studium selber finanzieren zu können: «Wir waren die erste Generation von Studenten, die mit Computern gearbeitet hat, mit grossen Bildschirmen und Floppy-Discs. Also begannen wir, diese aus Taiwan zu importieren und an Studenten und KMU zu verkaufen.»

Nach dem Studium stieg Baumann als Strategieberater bei der Big-4-Beratungsfirma McKinsey ein. Eine turbulente Zeit, erlebte er dadurch 1993 doch gleich die Immobilienkrise hautnah mit: «Die Schweizer Volksbank, damals viertgrösste Bank der Schweiz, musste gerettet werden und wurde dafür von der Kreditanstalt, der heutigen Credit Suisse, übernommen.» Baumanns Aufgabe war es, in einem Team die Volksbank umzustrukturieren, neu auszurichten und in die Kreditanstalt zu integrieren.

Seit rund einem Monat führt er die viertgrösste Bank der Schweiz mit über 5000 Angestellten. Valentin Hehli

Bereits mit 31 Jahren lebte er seinen Traum

So spannend das auch war, für Baumann war schon damals klar, dass er nicht sein ganzes Leben Berater bleiben will. Nach fünf Jahren kam die Möglichkeit, als Gründungs-CEO die Swisscard, ein Joint Venture der bestehenden Kartengeschäfte von Credit Suisse und American Express, aufzubauen. Der Traum eines jeden Beraters, erst eine Firmenstrategie ausarbeiten und sie dann auch gleich selber umsetzen. Eine «irrsinnig lehrreiche Erfahrung», schwärmt er: «Vor allem auch im Alter von 31 Jahren – ein bisschen jugendlicher Elan hat sicher mitgeholfen, dass ich diese grosse Herausforderung so gerne angenommen habe.»

Danach folgten Stationen bei der britischen Bank Barclays in London und beim nordischen Banken-Outsourcing-Unternehmen Lindorff, für das Baumann das Europa-Geschäft aufbauen und sich daran finanziell beteiligen konnte. 2009 verkaufte er seine Anteile am Unternehmen und kehrte in die Schweiz zurück. Mit dem finanziellen Erfolg kam auch eine gewisse Demut: «Wenn man so viel Glück im Leben hat, muss man auch etwas an die Gesellschaft zurückgeben.» Was er erst privat als Investor, und später auch mit der von ihm mitgegründeten Blue Earth Capital getan hat. Das Unternehmen hat sich auf Impact Investment spezialisiert, will mit Investitionen in Projekte in der Dritten Welt neben einer finanziellen Rendite auch eine positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen.

Bis vor etwas mehr als einem Jahr aus dem Nichts ein Anruf kam: «Der Headhunter meinte ‹Urs, das musst du dir anschauen›.» Die Zürcher Kantonalbank suchte einen neuen Vorsitzenden der Generaldirektion. Und genau angeschaut habe er sich die Bank dann auch, als er eine Woche später in den Ferien war: «Ich habe mir in dieser Zeit alles durchgelesen, was es über die Bank zu lesen gibt.»

Ein gesundes Leben und viel Freude am Beruf

Bei der ZKB ist Baumann inzwischen seit etwas mehr als einem Monat im Amt. Sein Ziel ist nach wie vor dasselbe: «Wir wollen die meistgeschätzte Bank in der Schweiz sein, sowohl im physischen wie auch in der digitalen Welt.» Und die hat auch eine gesellschaftliche Verantwortung, ist er sich bewusst: «Wir haben über 400 Milliarden Franken Kundenvermögen. Wenn es uns zusammen mit unserer Kundschaft gelingt, dieses Vermögen bei uns möglichst nachhaltig anzulegen, dann hat dies eine enorme Hebelwirkung.» Dasselbe gelte auch fürs Finanzierungsgeschäft, wo die Bank ihre Firmenkunden unterstützt, ihr Geschäftsmodell nachhaltiger auszurichten.

Eine Bank mit über 5000 Angestellten zu führen, ist kein 9-to-5-Job, ist sich Baumann selber bewusst. Wie geht er mit dem ganzen Druck um, mit der Verantwortung? Sein Rezept: «Freude haben an dem, was man macht. Dann kann man auch aus dem Job viel Energie für sich herausziehen.» Daneben treibt er regelmässig Sport, oder erholt sich aktiv, wie er es nennt: «Man muss gesund leben und sich Sorge tragen.» Deshalb ist er in seiner Freizeit häufig in der Natur unterwegs, ob mit dem Fahrrad, mit den Wanderschuhen oder auch auf den Skiern. Oder auf dem Motorrad: «Das verbindet mich auch mit meinem Bruder und meinem Vater, wir sind eine Harley-Familie.» Auch seine Heimat besucht Baumann weiterhin noch regelmässig – alle paar Wochen ist er bei seinen Eltern in Lenzburg zum Abendessen eingeladen.

