Lenzburg Nahrungsmittel aus Biertreber: Produktion beginnt Mitte 2023 Die Circular Food Solutions Switzerland AG aus Lenzburg und die Doppelleu Boxer AG aus Winterthur entwickeln eine Anlage für 5 Mio. Franken. Aus Biertreber stellen sie ein neues Fleischersatzprodukt her. 10.11.2022, 05.00 Uhr

Die Projektpartner (von links): Philip Bucher (Gründer und CEO Doppelleu Boxer AG), Patrick Thomi (Technischer Leiter Doppelleu Boxer AG), Christoph Nyfeler (Inhaber Circular Food Solutions Switzerland AG) und Michael Rittenauer (Maltiply GmbH für Circular Food Solutions Switzerland AG). zvg

Bei der Herstellung von Lebensmitteln fallen Nebenprodukte an, die heute zu einem grossen Teil als Tierfutter eingesetzt werden oder gar im Abfall landen. Die Circular Food Solutions Switzerland AG aus Lenzburg sowie die Brauerei Doppelleu Boxer AG aus Winterthur spannen zusammen – und produzieren ab Mitte 2023 ein hochwertiges neues Fleischersatzprodukt aus Biertreber, der beim Brauen entsteht.

Die Rede ist von einem Volumen von mehreren hundert Tonnen Fleischersatz, die pro Jahr auf den Markt gelangen werden, von einer geschmacklich einzigartigen pflanzlichen Alternative zu Fleisch, von einem gesunden Lebensmittel. Mit dieser Neuentwicklung werde erstmals ein proteinreicher Nebenstrom der menschlichen Ernährung zugänglich gemacht, steht in einer Medienmitteilung.

«Upcycling», lautet das Stichwort, also Aufwertung von Lebensmitteln. Zum Einsatz komme eine neuartige und weltweit einmalige Technologie, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Auf dem Brauerei-Areal in Winterthur werde mit Gesamtinvestitionen von über 5 Mio. Franken die weltweit fortschrittlichste Anlage zum Upcycling von Biertreber entwickelt. Die Bauarbeiten starten zu Beginn des kommenden Jahres.

Der Biertreber als Hauptzutat des Fleischersatzproduktes stammt übrigens komplett aus der Schweiz. In einem kontinuierlichen Prozess wird er direkt im Sudhaus aufbereitet und anschliessend extrudiert. «Somit können maximale Frische und bester Geschmack des Fleischersatzes garantiert werden», wird in der Medienmitteilung ausgeführt.

Das Projekt nahm seinen Anfang im Jahr 2015, als die Circular Food Solutions Switzerland AG als Spin-Off der Bühler Group Uzwil gegründet worden ist. (az)