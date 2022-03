Peter Rieser setzt sich für Strassenkinder in Brasilien ein

Lenzburg Nachdem er in Brasilien mehrfach überfallen wurde, gründete er ein Hilfswerk – ein Teil davon ist auf Rädern in Lenzburg Peter Rieser hat fast 30 Jahre lang in Brasilien gelebt. Unschöne Erlebnisse brachten in zurück in die Schweiz – aber nicht zur Verzweiflung. Ganz im Gegenteil – er möchte mit einem Hilfswerk verhindern, dass anderen Ähnliches passiert und dass junge Menschen in die Kriminalität abrutschen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Peter Rieser hat 30 Jahre lang in Brasilien gelebt. Mit dem Foodtruck verdient er das Geld für sein Hilfsprojekt. zvg

Einen Artikel über Peter Rieser zu schreiben, ist schwierig. Nicht weil er nichts zu erzählen hätte, sondern eben sehr viel. Alle spannenden Aspekte zu erwähnen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und das nur schon, um die jüngste Geschichte des 63-Jährigen abzudecken, der nun in Lenzburg lebt.

Die Vorgeschichte in aller Kürze: Aufgewachsen im Thurgau zog es den gelernten Bäcker und Confiseur in die Küchen der weiten Welt. Gelandet ist er irgendwann in Brasilien. Dort eröffnete er ein eigenes Restaurant in einem Fischerdörfchen etwa 70 Kilometer weit weg von der Hafenstadt Recife. «Fast 30 Jahre lang war alles friedlich und lief gut», sagt er. «Dann wurde ich im Jahr 2015 neun Mal innerhalb kurzer Zeit überfallen. Mit Pistole am Kopf und allem.»

Die Polizei alarmieren? «Es gab zwei Polizeiautos für einen grossen Bezirk – bei einem davon war garantiert immer der Tank leer», sagt er und lacht. Ja, er kann inzwischen lachen über das, was passiert ist. Denn bei aller Tragik war es auch der Startpunkt für etwas Neues.

Helfen statt anzeigen

Nach den Überfällen kamen Rieser und seine Frau in die Schweiz. Als über 50-Jähriger, der den Grossteil seines Lebens im Ausland verbracht hat, hatte er Mühe, eine Arbeitsstelle zu finden. Schliesslich wurde er Betreuer in einem Bundesasylzentrum im Kanton Basel.

Als das Zentrum schloss, verlor er die Stelle, packte aber etwas Neues an. Denn nicht erst dann lernte er: Das Leben nehmen, wie es kommt. «Ich stellte mir die Frage, weshalb man mich und andere Geschäfte dort überfallen hatte», sagt er. «Ich gehe davon aus, dass es junge Männer aus dem Dorf waren, die keine Ausbildung haben, keine Perspektive, weder lesen noch schreiben können.»

Er hätte sie anzeigen können, aber: «Was hätte das gebracht? Sie wären schlimmer aus dem Gefängnis gekommen, als sie reingegangen wären.» Stattdessen entschloss er sich, das Übel an der Wurzel anzupacken und das «Streetworker Hilfswerk Brasilien» (www.streetworker.ch) zu gründen.

Zuerst müssen sie von der Strasse

Getreu dem Motto «Schuster, bleib bei deinen Leisten» sagte sich auch Rieser: «Koch, bleib bei deinen Pfannen.» Helfen will er mittels Ausbildungen in der Küche. Das Problem: Viele Kinder leben auf der Strasse und besuchen gar nicht erst eine Schule, kommen demnach also nie an den Punkt, an dem sie eine Ausbildung anfangen könnten.

Eine Partnerorganisation konnte nicht nur einspringen, sondern passte wie das fehlende Puzzleteil: «Sie holen die Kinder zwar von der Strasse und betreuen sie, während sie die Schule besuchen. Danach aber fallen die Jugendlichen ins Leere, hatten bisher keine Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Da komme ich ins Spiel.»

Peter Rieser spannt mit einem Hilfswerk zusammen, das den Kindern eine Schulbildung ermöglicht. Er bietet anschliessend eine Ausbildung in der Küche an. zvg

Rieser will kein festes Lokal mehr, was mit ein Grund war, dass er sich für einen Foodtruck entschied. «Die Auszubildenden arbeiten so in drei Gruppen: Eine ist in der Schule, eine bereitet die Zutaten für die Speisen vor und eine kocht im Foodtruck. Mit dem Verkauf der Speisen kommt dann wieder Geld für die Ausbildungen in die Kasse.»

Er kaufte einen gebrauchten, deutschen Brief- und Paketexpress-Lieferwagen und liess ihn nach seinen Vorstellungen umrüsten. Gas, Strom (mit Steckdosen für die Schweiz und für Brasilien), das ganze Dach voller Solaranlagen – und Platz für einen Generator. «In Brasilien ist die Stromversorgung nicht vorhanden oder wenn, dann kaum stabil», erklärt Rieser, warum der Truck so divers ausgerüstet ist.

Bis zur Pensionierung in der Schweiz

Der 63-Jährige und sein Foodtruck wären schon seit einiger Zeit bereit. Die Behörden in Brasilien waren es nicht: Ein wichtiges Dokument, um den Truck zu verschiffen, kam nicht. Auch nicht nach dem dritten Antrag. «Ein Bekannter aus Brasilien erzählte mir, die Verwaltungsangestellten seien wegen der Pandemie im Homeoffice, haben dort aber entweder keinen Computer oder keinen Zugriff auf das System», meint er und lacht.

Als es dann endlich kam, hatten Rieser und seine Frau bereits beschlossen, vorerst in der Schweiz zu bleiben. Genauer gesagt knapp eineinhalb Jahre, bis zu seiner Pensionierung. Ganz hierbleiben? Nein, Brasilien ist seine Wahlheimat, in die er zurückwill.

Nach seiner Pensionierung will Rieser zurück nach Brasilien. zvg

Der grosse, schwarze Truck mit der orangefarbenen Aufschrift «Oxente» steht nun in einem Quartier in Lenzburg (www.oxente.ch). Der Begriff ist ein Ausruf wie «Mensch!» oder «Donnerwetter!», der in besagter Region Brasiliens für alles Mögliche verwendet wird. Rieser sucht Standplätze in der Region, um mit dem Verkauf der brasilianischen Speisen das Hilfswerk zu unterstützen. In Brasilien laufen derweil verschiedene Projekte. Nun läuft das Hilfswerk also an – wer weiss, was das nächste Kapitel im Leben des Mannes ist, der ganze Zeitungen mit bereits Erlebtem füllen könnte.

