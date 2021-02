Lenzburg Nach Sieg vor Arbeitsgericht: Das lange Warten auf das Geld von Bäcker Studler 17'202.90 Franken sind ein grosser Batzen. Speziell für eine Frau, die als Verkäuferin und Küchenhilfe gearbeitet hat. Doch sie bekommt das Geld seit über einem Jahr nicht ausbezahlt. Urs Helbling 12.02.2021, 06.45 Uhr

Die Angestellte arbeitet zuletzt im damaligen Local in Suhr. Urs Helbling / Aargauer Zeitung

Unter dem Titel «Statt in der Backstube oft im Gerichtssaal» hat die AZ am 31. Dezember über den Bäcker Peter Studler (50) berichtet. Es ging damals nicht nur um das seit dem Frühling 2020 geschlossene, aber nicht geräumte «Local»-Geschäft («Concept-Store» bestehend aus Bäckerei und Café) in Lenzburg, sondern auch um mehrere Verfahren vor Arbeitsgericht Lenzburg. In einem Fall stand das erstinstanzliche Urteil noch aus.