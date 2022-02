Lenzburg Mutmassliche Ladendiebe festgenommen In Lenzburg konnten zwei Georgier festgenommen werden, die mutmasslich Ladendiebstähle begangen haben. 19.02.2022, 11.14 Uhr

Einer Person fiel am Freitag, kurz nach Mittag, eine männliche Person auf, die in einem Einkaufsgeschäft in Lenzburg eine grössere Menge Rasierklingen eingepackt und das Geschäft damit, ohne die Ware zu bezahlen, verlassen hatte.