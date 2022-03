Stadtrat sieht die Streichung auch als Chance

Lenzburg Mittwochnachmittag in der Oberstufe nicht mehr schulfrei: «Es braucht sicher eine Gewöhnung an die neuen Umstände» Statt wie bisher sakrosankt am Mittwoch haben Jugendliche der Oberstufe Lenzburg künftig teilweise am Dienstag oder am Donnerstag nur einen halben Tag Schule. Der Stadtrat von Lenzburg sieht darin auch Positives. Eva Wanner Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Der Pausenplatz im Oberstufenzentrum Lenzhard wird künftig auch am Mittwochnachmittag bevölkert. Michael Küng

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag klingelt die Schulglocke den ganzen Tag. Nur der Mittwoch, der ist traditionellerweise am Nachmittag schulfrei. Im Fall der Oberstufe Lenzburg muss man bald sagen: war. Denn ab dem kommenden Schuljahr ist er es nicht mehr. Beziehungsweise nicht mehr unbedingt: Statt dem Mittwoch- könnte es auch der Dienstag- oder der Donnerstagnachmittag sein.

Das ist eine unmittelbare Konsequenz des Schulraummangels. «Der Kindergarten und die Primarschule werden im Schuljahr 22/23 je eine zusätzliche Abteilung führen. Dies führt zu zusätzlichen Belegungen und Engpässen in den Turnhallen», heisst es auf Anfrage beim Stadtrat. Und weiter: «Ein weiterer Grund für die Ausweitung des Stundenplans auf den Mittwochnachmittag sind die engen Platzverhältnisse im Lenzhard und die zusätzlichen Stunden durch die Einführung des neuen Aargauer Lehrplans (Lehrplan 21).» Um die Platznot zu umgehen, seien auch andere Varianten geprüft, aber gleich wieder verworfen worden. Etwa die Benützung der Turnhalle in Ammerswil oder jener in Staufen, die sich im Bau befindet.

Ein Jahr Gnadenfrist gehabt

Den freien Mittwochnachmittag zu streichen, sei schon auf das aktuelle Schuljahr hin diskutiert worden, die Eltern entsprechend informiert. Da die zusätzliche Kindergartenabteilung nun aber erst ein Jahr später gebildet wurde, wurde die Massnahme verschoben.

Ende letzten Jahres wurden die Eltern dann informiert, dass es für das Schuljahr 22/23 nun so weit sei. Am Mittwochnachmittag wird künftig ganz normal unterrichtet, denn lediglich den Sportunterricht auf den Mittwochnachmittag zu legen, würde den Stundenplan nicht entlasten, so der Stadtrat.

Stadtrat sieht auch positive Aspekte

Reaktionen der Elternschaft sind zu erwarten – bisher habe sich aber erst eine Mutter gemeldet. Sie habe darum gebeten, den Entscheid nochmals zu überprüfen. «Wahrscheinlich werden die Eltern erst reagieren, wenn sie konkret davon betroffen sind und ihre Kinder am Mittwochnachmittag nicht mehr frei haben», mutmasst der Stadtrat.

Betreffen wird der Entscheid denn wohl nicht nur Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern, sondern auch die Vereine. Von dieser Seite seien bisher aber keine Rückmeldungen eingegangen: «Wahrscheinlich ist diese Stundenplanänderung noch nicht bis zu den Vereinen durchgedrungen.»

Dass nicht mehr alle Jugendlichen der Oberstufe am selben Nachmittag frei haben, ergebe sicher gewisse Nachteile für das Familien- und Vereinsleben, räumt der Stadtrat ein. «Es braucht sicher eine Gewöhnung an die neuen Umstände.» Dann könnten auch die positiven Aspekte der neuen Unterrichtszeiten gesehen und genutzt werden. «Es sind nicht alle gleichzeitig im Schwimmbad oder wollen den Instrumentalunterricht besuchen», argumentiert der Stadtrat.

Noch nicht äussern will sich der Rat zur Schulraumproblematik an sich. Die FDP-Einwohnerratsfraktion hat eine Anfrage dazu gestellt. Die Klassen seien bereits an der Obergrenze der Anzahl Schülerinnen und Schüler, heisst es darin etwa. Die Partei möchte wissen, wie das Problem gelöst werden soll. Der Stadtrat teilt auf Anfrage mit, er werde an der Einwohnerratssitzung im Mai Antwort auf die Anfrage geben und allfälligen Handlungsbedarf erläutern.

