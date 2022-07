Mittelalterliches Heerlager auf Schloss Lenzburg

Lenzburg Mittelalterliches Heerlager auf dem Schloss – und warum kein Biber aufgetischt wird Auf Schloss Lenzburg stellt von 22. bis 24. Juli eine über 100-köpfige Gruppe den Truppenalltag im 15. Jahrhundert nach. Mit von der Partie sind auch handgenähte Kostüme und Gerichte nach Originalrezepten. Valérie Jost 12.07.2022, 05.00 Uhr

Die Company of St. George verwandelt Schloss Lenzburg in ein authentisches mittelalterliches Heerlager. zvg/Museum Aargau

Das Schloss Lenzburg wie im Spätmittelalter erleben: Das geht am Wochenende vom 22. bis 24. Juli. Über 100 Mitwirkende aus ganz Europa inszenieren auf dem Schloss das Leben im 15. Jahrhundert; die Schweizer Reenactment-Gruppe «Company of St. George» stellt den Alltag einer Truppeneinheit nach.

«Die Company of St. George ist eine der ältesten und besten Reenactment-Gruppen fürs 15. Jahrhundert», erklärt Lea Schieback. Sie ist Kuratorin bei Museum Aargau und Projektleiterin des Anlasses. «Die Gruppe stellt die Zeit der Burgunderkriege nach: Die Schweizer Truppen kommen gerade siegreich über Karl den Kühnen aus der Schlacht von Grandson und machen auf dem Weg in ihre Heimatdörfer Halt auf der Lenzburg», so Schieback.

Lea Schieback, abgelichtet im vergangenen Jahr – mit passender Maske – zur Ausstellung «Rosen, Tee, Naturgenuss – Gartenlust im 19. Jahrhundert» auf Schloss Lenzburg. Valérie Jost

Der Spezialanlass findet von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Mehrmals täglich gibt es Kanonenschiessen und Führungen durch das Lager, dazu demonstrieren die militärischen Einheiten etwa das Harnischfechten. Daneben sind aber auch Handwerkerinnen und Handwerker auf dem Schloss, die ihre Kunst zeigen. «Viele denken, im Mittelalter hätten die Leute nicht viel gekonnt, aber im Kunsthandwerk herrschten hohe Standards», sagt Schieback.

Vor Ort könne man die verschiedenen Personen nach ihrer Kunst fragen, etwa eine Seidenweberin: «Das Tolle am Anlass ist, dass das Publikum zu einer Zeitreise eingeladen wird», sagt Schieback. «Es geht nicht nur um den Konsum von Vorführungen, sondern auch darum, sich auf die verschiedenen Figuren einzulassen und sie von ihrem Leben erzählen zu lassen.» Das Publikum solle deshalb Zeit und Neugierde mitbringen.

Biber wird nicht aufgetischt

Auch in der Küche kann man sich die Arbeitsweisen des 15. Jahrhunderts anschauen. Gekocht wird nach mittelalterlichen Originalrezepten. So gibt es am Freitag kein Fleisch-, sondern ein Fischgericht. «Fisch war im Mittelalter sehr beliebt. Sogar Biber wurden gekocht, da sie aufgrund ihres Lebensraums als Fische galten», so Schieback. Biber werde es aber beim Anlass nicht geben, so die Kuratorin. «Mit unseren modernen Essgewohnheiten lässt sich das nicht gut vereinbaren», sagt sie lachend.

Gekleidet sind die über 100 Mitglieder der «Company of St. George» in handgenähte Kostüme, die dank historischen Funden oder Interpretationen aus zeitgenössischen Darstellungen möglichst authentisch sind. Die Waffen sind Reproduktionen von Originalen aus Museen und Privatsammlungen.

Ticketing Tickets für den Anlass sind online buchbar und kosten für Kinder 10, für Jugendliche 12 und für Erwachsene 17 Franken.