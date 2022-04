Mehr Sitzungsentschädigung für Mitglieder des Einwohnerrats

Lenzburg Mitglieder des Einwohnerrats sollen 100 Franken pro Sitzung erhalten – in Aarau sind es 80 Franken Vor 20 Jahren wurde die Sitzungsentschädigung für Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte das letzte Mal angepasst. Nun soll sie von 60 auf 100 Franken erhöht werden. Valérie Jost 13.04.2022, 05.00 Uhr

Der Lenzburger Einwohnerrat am 10. März 2022 bei der Inpflichtnahme von Markus Thöny, Corin Ballhaus und Fabian Würmli. Bild: Fritz Thut/LBA

Es ist 20 Jahre her, dass die Stadt Lenzburg die Sitzungsgelder für den Einwohnerrat zuletzt angepasst hat: zu Beginn der Amtsperiode 2002–2005. Geht es nach der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission (GPFK), ist nun wieder eine Anpassung fällig. Das Geschäft ist für die nächste Einwohnerratssitzung vom 5. Mai traktandiert.

Bisher erhalten Mitglieder des Einwohnerrats für eine Sitzungsteilnahme 60 Franken Entschädigung. Neu sollen es 100 Franken sein, beantragt die GPFK (zum Vergleich: In Aarau sind es 80, in Buchs 60 Franken). Die Argumentation: Die Geschäfte seien in den letzten Jahren immer komplexer und die Vorbereitung dementsprechend anspruchsvoller geworden. Zudem habe die Anzahl Geschäfte zugenommen, «wurde doch in den letzten Jahren die als Reserve geplante Sitzung fast immer in Anspruch genommen».

Die dafür nötigen Mittel – 9000 Franken – wurden bereits bei der Budgetberatung letzten September bewilligt. Der Antrag kam von der SVP und wurde mit 19 zu 12 Stimmen gutgeheissen. Inzwischen haben auch die Fraktionspräsidenten der Erhöhung zugestimmt, schreibt die GPFK. Neu werden Sitzungen tagsüber mit 200 Franken pro Halbtag statt wie bisher mit 120 Franken entschädigt. Ebenfalls neu 200 statt 120 Franken, doppeltes Sitzungsgeld, erhalten Personen, die eine Spezialkommission (bspw. die Einbürgerungskommission) präsidieren.

Sitzungsgeld plus 2000 Franken fürs Einwohnerratspräsidium

Andere Entschädigungen werden beibehalten: Fürs Einwohnerratspräsidium (momentan Remo Keller) gibt es neben dem ordentlichen Sitzungsgeld weiterhin jährlich 2000 Franken, für das Präsidium der GPFK (momentan Francis Kuhlen) sind es 3000 Franken.

Die Erhöhung der Entschädigungen scheint einem Trend zu folgen: Nicht nur genehmigte der Einwohnerrat dem Stadtrat nach intensiven Diskussionen letzten Frühling – und recht knapp, mit 21 zu 19 Stimmen – eine Lohnerhöhung. Auch hat der Stadtrat das Sitzungsgeld der ihn beratenden Kommissionen «als Wertschätzung dieser wertvollen Arbeit» kürzlich von 40 auf 60 Franken erhöht. Der alte Tarif galt «seit mindestens 1994». Zudem wurde die Entschädigung für die Mitglieder des Wahlbüros von 35 auf 40 Franken erhöht.