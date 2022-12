Vor Polizei geflüchtet und fast mit Grenzwache kollidiert

Lenzburg Mit dem Töff vor der Polizei geflüchtet und beinahe mit der Grenzwache kollidiert – Mann will sein Handy nicht durchsuchen lassen Wer mit massiver Geschwindigkeit vor der Polizei flüchte, könne sicher nicht auch noch mit anderen per Handy kommunizieren. Das ist eines der Argumente, die ein Töffrowdy am Obergericht ins Feld führt. Eva Wanner 24.12.2022, 05.00 Uhr

Ein Töfffahrer flüchtete vor der Polizei und kollidierte beinahe mit der Grenzwache. (Symbolbild) Bild: Boris Bürgisser

Auf das Signal «Stopp, Polizei» reagierte der Töfffahrer nicht. Er lieferte sich stattdessen eine rund 15-minütige Verfolgungsjagd mit der Polizei, bei der er eine Rotlichtsperre missachtete und verkehrsregelwidrige Überholmanöver durchführte. Ausserdem wäre er beinahe mit einem Auto der Grenzwache kollidiert, als man versuchte, ihn anzuhalten.

Was klingt wie aus einem Actionfilm, hat sich Anfang August auf der Autobahn zwischen Lenzburg und Mägenwil ereignet. Mutmasslich, muss man sagen. Oder wie es im kürzlich erschienenen Obergerichtsurteil beschrieben wird: «Mutmasslich begangene und ohne weiteres als gravierend einzustufende Verkehrsregelverletzungen.»

An das Obergericht gelangt ist der Töfffahrer nicht wegen ebendieser Geschichte an sich. Sondern, weil sein Handy beschlagnahmt wurde. Dagegen wehrt er sich. «Wenn eine beschuldigte Person mit massiver Geschwindigkeit mit einem Motorrad vor der Polizei flüchte, sei sie mit Sicherheit nicht in der Lage, noch mit anderen Personen zu kommunizieren», heisst es in der Beschwerde des Mannes.

Und weiter: Auch sei nicht ersichtlich, «wie die Daten auf seinem Mobiltelefon auf seine gefahrene Geschwindigkeit, Überholmanöver oder auf das angeblich nicht korrekt angebrachte Kontrollschild schliessen liessen». Ausserdem sei er nach der vorgeworfenen Tat direkt festgenommen worden und wäre deshalb «mit Sicherheit nicht in der Lage gewesen, irgendwelche Daten mit jemandem zu teilen». Tatsächlich wurde er vorläufig festgenommen, am gleichen Tag aber auch schon wieder entlassen.

Wo war er vorher unterwegs?

Die Staatsanwaltschaft hält dagegen. Die Fahrt ab Lenzburg sei zwar gut dokumentiert. Das Handy könnte aber Informationen dazu liefern, wo der Mann unterwegs gewesen war, bevor er der Polizei auf der Autobahn wegen einer Beinahekollision auffiel. Vielleicht hat eine Navigationsapp die Strecke aufgezeichnet, oder aber in Chatnachrichten könnte ersichtlich werden, wann er von wo los- und wo er durchfuhr.

Denn dies könnte «weitere Beweiserhebungen in Bezug auf allfällig weitere stattgefundene, (und womöglich sogar bereits bildlich dokumentierte) gravierende Verkehrsregelverletzungen während der besagten Fahrt» liefern. Das sei umso bedeutsamer, als eine abgebogene Halterung offenbar dazu führte, dass das Nummernschild nicht lesbar war.

Die Schwere der Vorwürfe rechtfertige die Durchsuchung des Telefons, um Beweise zu sichern, urteilt das Obergericht. 1039 Franken kostet den Mann der Versuch, das zu verhindern.