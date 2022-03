Alessio Michelli ist neuerdings Beizenbesitzer in Lenzburg

Lenzburg Dieser 25-Jährige hat mit dem «Lencis» seine gastronomische Heimat gefunden Alessio Michelli führt seit kurzem ein Café in der Torgasse in Lenzburg. Der 25-Jährige schätzt den Umgang mit den Gästen – und mit anderen Gewerbetreibenden in der Stadt. Er sei sehr gut aufgenommen worden. Eva Wanner Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Alessio Michelli führt seit kurzem sein eigenes Lokal: Das «Lencis» in Lenzburg. Valentin Hehli

Sie kamen, sie siedelten sich an und sie nannten es «Lencis». Wie die Alemannen vor Hunderten von Jahren geht es nun auch Alessio Michelli: Er ist angekommen. Und nannte seine neue, gastronomische Heimat genau deshalb eben «Lencis».

Steigt man beim Hypiplatz aus dem Bus, kommt man fast schon beim Café an der Torgasse 3 an. Seit gut einer Woche wirtet Michelli dort, er hat das kleine Lokal, das ehemalige «Mabelle», gekauft. Ein mutiger Schritt für einen 25-Jährigen. «Natürlich hatte ich auch Angst davor», sagt er ganz offen. «Aber davon darf man sich nicht aufhalten lassen.» Er sei auf der Suche nach dem Glück seinem Bauchgefühl gefolgt – und an der Torgasse gelandet.

Das Lokal selbst aufgemöbelt

Erfahrung hat er allemal. Er hat eine Ausbildung zum Systemgastronomiefachmann absolviert, «da lernt man Kochen, Servieren, Administration, Marketing und vieles mehr», sagt er. Ein halbes Jahr lang hat er in dem Beruf gearbeitet, hat als Schichtleiter mehrere Mitarbeitende geführt. Erfüllt habe ihn diese Arbeit nicht. «Ich dachte mir aber: Wenn ich das kann, kann ich mich auch selbstständig machen», meint er und lacht.

Seit Oktober letzten Jahres machte er sich daran, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Bewilligungen, Absprachen und natürlich der Kauf des Lokals standen an; Michelli hatte eine Menge Papier auszufüllen, bis er endlich den Pinsel in die Hand nehmen konnte. Denn, auch um Kosten zu sparen, legte er selbst Hand an, riss eine Wand heraus, malte andere Wände neu an und schrubbte, was das Zeug hält, um dem Lokal neuen Glanz zu verleihen. So, dass er sich wohlfühlt, aber natürlich auch seine Gäste.

Gut in der örtlichen Gastroszene aufgenommen

Auf der Getränkekarte im «Lencis» stehen nebst Kaffee und Mineral auch spezielle Biere und Drinks. Das Lokal ist Café und Bar und wird vielleicht auch noch ein bisschen Restaurant, «ich plane, kalte Plättli anzubieten mit besonderen Käsesorten oder Ähnlichem».

Aber: Eins nach dem Anderen. «Ich baue mir hier in einer ‹One-Man-Show› etwas auf und nehme das nicht auf die leichte Schulter», betont der 25-Jährige. Bei aller Liebe zur Gastronomie und Freude am Lokal möchte er mit Vernunft an die Sache herangehen.

Die ersten Tage seien gut angelaufen. Die Nachbarschaft habe ihn mit offenen Armen empfangen und freue sich ob dem neuen Lokal. Was Michelli seinerseits besonders freut: Auch andere Gastronomietreibende haben ihn gut aufgenommen. «Lenzburg ist ehrlich. Alles hat irgendwie Charakter, die Läden und Betriebe gehören nicht zu grossen Ketten, sondern es stehen einzelne Menschen dahinter», schwärmt er. Auch als Konkurrent begrüsse man sich freundlich und wünsche einander Gutes.

Dieses Empfinden für die Stadt und ihre Bewohnerinnen und Bewohner haben ihn einst auch zurück nach Lenzburg geholt. Seine Eltern kamen ursprünglich aus Italien, die Grosseltern hatten dort ein Restaurant geführt. Die frühste Kindheit verbrachte Michelli in Lenzburg, dann zog die Familie nach Wildegg. Er zog zurück in die Stadt, «ich folgte meinem Bauchgefühl». So wie er es oft im Leben tut – und so, wie ihn sein Weg in seine kleine, neue Heimat an der Torgasse führte.

