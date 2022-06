Lenzburg Mehr Garderobe für den FC Lenzburg: Einwohnerrat soll 160'000 Franken für einen Ausbau sprechen Das Untergeschoss der 36-jährigen Garderobe, die der FC nutzt, wurde nur im Rohbau erstellt. Sie soll aus- und umgebaut werden und so mehr Platz bieten. Eva Wanner 22.06.2022, 05.00 Uhr

Eine der Garderoben auf der Sport- und Freizeitanlage Wilmatten soll ausgebaut werden (Bild von 2019). Sandra Ardizzone

Die Sport- und Freizeitanlage Wilmatten soll etappenweise saniert werden. «Die 50 Betriebsjahre rufen nach diversen Sanierungs- und Weiterentwicklungsmassnahmen», schreibt der Lenzburger Stadtrat in seinem Antrag an den Einwohnerrat. Bereits vor vier Jahren wurde laut dem Antrag das Konzept der Etappierung und der daraus über die Jahre 2019 bis 2026 entstehenden Kosten erstellt. Aktuell wird etwa Kunstrasen verlegt; der FC wird sich daran voraussichtlich finanziell beteiligen.

Für dieses Jahr seien 155'000 Franken im Finanzplan eingestellt, um eines der Garderobengebäude auszubauen. Am 23. Juni stimmt der Einwohnerrat über 160'000 Franken für die Arbeiten ab. Aus- und umgebaut werden soll das neuere Garderobengebäude, das 36 Jahre auf dem Buckel hat und den Platzanforderungen nicht mehr genügt. Der FC Lenzburg als einer der grössten und aktivsten Lenzburger Vereine sei auf einen Ausbau der Anlage angewiesen, heisst es weiter – und eben auch auf jenen der Garderobe.

Untergeschoss ist heute nur ein Rohbau

Im Untergeschoss seien zwei Garderoben und ein Duschraum im Baujahr 1986 nur im Rohbau erstellt worden. «Durch den Ausbau dieser Räume und die Umnutzung des Sanitätsraums im Erdgeschoss können zusätzlich drei Garderoben erstellt werden», heisst es weiter. Durch den Einbau von Türen zu den Duschräumen könnten diese flexibler genutzt werden. Dies und Arbeiten am Zuschauer-WC im Erdgeschoss sowie am Büro machen mit 150'000 Franken den Hauptteil der Kosten aus. Im Zuge der Aus- und Umbauarbeiten soll ausserdem das Holzwerk neu angestrichen sowie das Dach vom Bewuchs befreit werden, was voraussichtlich weitere 10'000 Franken kosten wird.

Ausgeführt würden die Arbeiten nach der laufenden Saison des FC Lenzburg und ab der nächsten sollen die neuen Garderoben wieder zur Verfügung stehen. Ein Beitrag von 20'000 Franken aus dem Swisslos-Fonds sei in Aussicht gestellt.