Lenzburg Abtretender Stadtrat Martin Stücheli: «Ich bin ein Fan von hitzigen Diskussionen» 16 Jahre lang sass Martin Stücheli für die SVP im Lenzburger Stadtrat. Nun tritt er ab – und erzählt von Hartnäckigkeit, hitzigen Diskussionen und Wermutstropfen seiner langen Karriere. Valérie Jost 17.12.2021, 05.00 Uhr

Nach 16 Jahren im Amt trat Martin Stücheli nicht mehr an. Bild: Fabio Baranzini

«Es gibt nicht viele Jobs oder Ämter, in denen man seine eigene Handschrift so stark einbringen kann wie als Stadtrat», sagt Martin Stücheli. Der SVP-Politiker muss es wissen – ganze vier Amtsperioden, sprich 16 Jahre, war er im Amt. Wie es dazu kam, hat viel mit Frustration zu tun. Bevor er zur Politik kam, wurde seine Liebe zu alter Bausubstanz von seinem Vater geweckt, mit dem er das alte Heimatmuseum in eine Beiz verwandelte – die heutige «Trattoria zum alten Landgericht», eines der Wahrzeichen der Stadt. Danach hatte Stücheli die Idee, das Sandhüsli umzunutzen, die frühere Werkstätte des Künstlers Jean-Louis Ruffieux. Mit dem damaligen Stadtbaumeister Thomas Bertschinger investierte er viel Zeit und Herzblut – erhielt aber am Ende den Zuschlag nicht. «Da sagte ich mir, das passiert mir nicht noch einmal», so Stücheli. Er kandidierte für den Einwohnerrat und wurde auf Anhieb mit dem drittbesten Resultat der Neuen gewählt.

Wegen der Jugendfestrede den Beginn des Manövers verpasst

Später erhielt Stücheli die Ehre, eine Jugendfestrede halten zu dürfen. «Doch wegen des damaligen Ablaufs des Jugendfests, mit einem fünfgängigen Menu für Ehrengäste, verpassten wir den Beginn des Freischarenmanövers», erzählt er. Das habe ihn so geärgert, dass er als Stadtrat kandidierte und, einmal im Amt, den Ablauf änderte – trotz heftigen Gegenwinds: «Es glich einer Palastrevolution», sagt Stücheli und lacht. Doch seine Hartnäckigkeit zahlte sich aus: Heute gibt es für Ehrengäste ein «nur» dreigängiges Menu und einen Bus, der sie pünktlich zum Manöver aufs Theatergelände bringt.

«Traditionen muss man respektieren und aufrechterhalten. Man muss aber auch der Zeit entsprechend darauf reagieren, sonst gehen Traditionen unter.»

Durch seine Initiative und lange Amtszeit tragen viele erfolgreiche Projekte in Lenzburg Stüchelis Handschrift. So etwa die Wiederherstellung des Trinkwassers der Brunnen im Wald, der ihm sehr am Herzen liegt. Oder mehrere Umstrukturierungen bei der Polizei: von Stadt- zur Regionalpolizei, der Umzug ins Malaga-Haus, die Fusion mit der Repol Seetal und die Vorbereitungen zum Beitritt von Rupperswil und Hunzenschwil. Oder das neue Verrechnungssystem beim Energieholz, das nun gemäss erhaltener Wärme und nicht mehr nach Holzvolumen bezahlt wird – da etwa Tannenholz schneller verbrennt als Buche. Auch hier stiess Stücheli erst auf Skepsis, doch heute hat sich das System bewährt. «Ich bin ein Fan von Diskussionen, auch wenn sie hitzig werden. So werden Ideen weiterentwickelt und es entsteht eine bessere Lösung», ist er überzeugt.

Er wünscht sich ein lebendigere Altstadt

Trotz vieler Erfolge gibt es auch Wermutstropfen. So findet er es etwa immer noch schade, dass das Projekt eines Lifts vom Kronenplatz zum Schloss nicht umgesetzt wurde. Diese Idee brachte er ein, als das Stapferhaus (damals noch auf dem Schloss) an den Fuss des Schlossbergs zügeln sollte: «So wäre ein Lift für das Stapferhaus und die Stadt nutzbar und auch finanzierbar gewesen.» Doch das renommierte Museum kam schlussendlich an den Bahnhof. «Trotzdem ist das immer noch ein Traum, der für die Bevölkerung viele Vorteile hätte», so Stücheli. Besucherinnen und Besucher würden so nicht via Berufsschule mit dem Auto hinauffahren und danach direkt nach Hause, sondern noch in der Altstadt verweilen und zu deren Belebung beitragen – noch eine offene Baustelle, an der Stücheli nicht mehr mitwirken wird.

Doch auch ohne das Amt wird Stücheli nicht langweilig: Jetzt habe er mehr Zeit für die Antikschreinerei, die er in Lenzburg führt. «Da warten einige Projekte auf mich, die ich weiterentwickeln möchte.» So etwa die Duftboxen aus Arvenholz, die bereits auf grossen Anklang stossen.