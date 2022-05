Lenzburg: Eines von zwei Postulaten wurde überwiesen

Lenzburg «Manifest» und «Papiertiger»: Einwohnerrat lehnt grünes Klimapostulat ab Von zwei Postulaten zur Klimaneutralität wurde nur eines an den Stadtrat überwiesen. Das Gremium muss sich ausserdem mit der Schulraumknappheit auseinandersetzen. Eva Wanner Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Ein Vorschlag im abgelehnten Postulat von den Grünen und der SP lautete: Fotovoltaikanlagen auf allen stadteigenen Gebäuden. Eva Wanner

«Der Stadtrat tut alles in seiner Macht Stehende, um die globale Erwärmung auf +1,5 Grad Celsius im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Dies entspricht den Zielen des Klimaabkommens von Paris und bedeutet für die Stadtverwaltung der Stadt Lenzburg Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2030. Die Bevölkerung der Stadt Lenzburg in ihrer Gesamtheit muss so schnell wie möglich dazu gebracht werden, nachzuziehen.» Das ist eine der drei Forderungen, welche die Grünen und die SP in ihrem Postulat an den Stadtrat stellten, gefolgt von sechs Seiten mit konkreten Vorschlägen zur Umsetzung.

Es sind Sätze, die anderen Fraktionen aufstossen. Das lässt sich aus der Diskussion, vor allem aber aus dem Abstimmungsergebnis der Einwohnerratssitzung vom Donnerstagabend ableiten. Mit 20 zu 15 Stimmen entschied der Einwohnerrat, das Postulat nicht an den Stadtrat zu überweisen.

«Ich lese ein Manifest», sagte FDP-Einwohnerrat Marcel Strebel über das Papier. Eines, das abgeleitet sei von Strike for Future; die Klimagruppe, die ebenfalls hinter dem Postulat steht, sei ein Ableger davon. Es würden Forderungen gestellt wie jene, dass die Bevölkerung mitziehen müsse. Das könne nur mit massivsten Verboten und Regulierungen umgesetzt werden.

Die Mitte-Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth sprach von einem Grundsatzpapier, das es zwar zu würdigen gelte. «Aber ich wünsche mir eine hoffnungsvolle Art zu kämpfen, gemeinsam und mit gemeinsamen Vorschlägen.» Die Ziele im Postulat seien unrealistisch, es sei ein Papiertiger.

FDP, Mitte, EVP, Grünliberale und SVP spannen zusammen

Als solchen bezeichnete wiederum Regula Züger (Grüne) das zweite Klimapostulat des Abends. Jenem, das an den Stadtrat überwiesen wurde. Deutlich: Mit 30 Ja- und ohne Gegenstimme.

Unterzeichnet und für dringlich erklärt haben dieses Papier die FDP, Die Mitte, die EVP, die Grünliberalen sowie die SVP – also alle anderen Einwohnerratsfaktionen. Gefordert wird, dass zielführende Massnahmen zur Lenzburger Klimaneutralität geprüft werden. Eine allfällige Kompensation des Überschusses soll indes lokal zur Verbesserung der Klimabilanz eingesetzt werden. Das hatte in der letzten Einwohnerratssitzung zu reden gegeben: Als «Ablasshandel» bezeichnete es die SVP, wenn CO 2 -Zertifikate aus Klimaschutzprojekten gekauft werden, statt selbst und in Lenzburg konkrete Massnahmen zu ergreifen.

Lokal zu handeln, scheint auch im Sinne des Stadtrats. Die Klimathematik soll in die Legislaturziele einfliessen. Der Stadtrat wolle erreichbare, überprüfbare und zweckmässige Ziele formulieren, sagte Stadträtin Barbara Portmann. Hinführen sollen sie auf Netto-Null-Treibhausgasemissionen per 2040. Bis 2023 sollen eine Strategie verabschiedet und dem Einwohnerrat ein Massnahmenplan vorgelegt werden, der ab 2024 umgesetzt wird. Priorisiert werden, wie es das überwiesene Postulat fordert, Themen, welche die stadteigene Verantwortlichkeit betreffen.

Arbeitsgruppe kümmert sich um Schulraum

Nebst dem Klima beschäftigte die Schule. Etwa eine Anfrage der FDP, die sich mit dem immer geringer werdenden Platz im Oberstufenschulhaus Lenzhard beschäftigt. Als schnelle Massnahme, um die Klassen besser verteilen zu können, wurde der freie Mittwochnachmittag gestrichen.

Der Stadtrat bestätigt in seiner Antwort, dass ein Problem besteht. Die Diskussion darüber, wie es weitergehen soll, war verschoben worden – wegen des Entscheids darüber, ob die neue Kanti in Lenzburg gebaut werden soll. Dieser Beschluss des Kantons verzögert sich weiter; keinen Aufschub mehr duldet aber die Schulraumfrage in Lenzburg. «Es ist daher mit einer Eventualplanung (Varianten mit und ohne Kanti) weiterzuarbeiten», schreibt der Stadtrat. In die Hand nehmen wird dies eine Arbeitsgruppe bestehend aus zwei Mitgliedern des Stadtrats, der Abteilung Immobilien sowie den beiden Schulleitern der Oberstufe.

Unter der Führung des Lebensraums Lenzburg-Seetal würden ausserdem Gespräche über die Bezirksschulstandorte Seon, Möriken-Wildegg und Lenzburg geführt. Ziel sei, die Auslastung der Standorte zu optimieren.

