Bahhof-Umbau: Kritik an geplanter Perronlänge von 320 Metern

«Man beschneidet ohne Not jegliche Flexibilität»: Kritik am neuen Lenzburger Bahnhof

In einem Artikel in der aktuellen Schweizer Eisenbahn-Revue wird die geplante Perronlänge am künftigen Bahnhof Lenzburg kritisiert. Sie beträgt nur noch 320 Meter, weniger als heute. Ein solcher Rückbau sei kaum nachvollziehbar, heisst es im Artikel. Was sagen SBB und Bundesamt für Verkehr zu den Befürchtungen, der Bahnhof würde damit in seiner Bedeutung herabgestuft?