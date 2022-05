Local-Betreiberin versuchte erfolglos Versteigerung zu verhindern

Lenzburg «Local»-Betreiber versuchte, die Zwangsversteigerung im letzten Moment gerichtlich zu verhindern – vergebens Mehrfach hätte die «Local-Group» in den letzten zwei Jahren die Gelegenheit gehabt, das Inventar aus ihrem ehemaligen Kafi und Verkaufsladen in Lenzburg zu holen. Das tat sie nie. Eva Wanner Jetzt kommentieren 10.05.2022, 14.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es bleibt dabei: Das Inventar des «Local» in Lenzburg kommt unter den Hammer. Inklusive Lebensmittel, die schon seit zwei Jahren im Schaufenster stehen und teilweise schon lange abgelaufen sind. zvg

Leer steht das Kafi an der Bahnhofstrasse in Lenzburg schon seit zwei Jahren. Die Liegenschaftsbesitzerin, die Schäfer Immobilien AG, hatte der «Local Group» wegen Zahlungsverzugs das Mietverhältnis aufgekündigt. Die Betreiberin hat aber sowohl Mobiliar als auch Lebensmittel belassen, wo sie sind. Bis vor Bundesgericht ging der Rechtsstreit um das Ladenlokal. Das höchste Schweizer Gericht verfügte vor kurzem dann endlich, dass das Inventar im Rahmen eines sogenannten Selbsthilfeverkaufs unter den Hammer kommt. An diesem Freitag, 13. Mai, ist es so weit: Ab 13.30 Uhr kann man das Inventar besichtigen, ab 14.30 geht die Versteigerung los (Fotos und Video vom Inventar: https://www.liq.ch/liquidationen.php).

Diverse Tische und Stühle werden versteigert. Zvg

Die «Local Group» versuchte das nun offenbar in einem letzten Anlauf zu verhindern. «Es sei der Gesuchsgegnerin sofort (und superprovisorisch) und unter Strafandrohung zu verbieten, das Eigentum der Gesuchstellerin zu verkaufen, zu beschädigen, zu zerstören, zu entwerten, unbrauchbar zu machen und zu entsorgen.» Das forderte die «Local»-Betreiberin laut einem Obergerichtsurteil, das nun veröffentlicht wurde. Begründung der Kafi-Betreiberin: Die Steigerung habe zum Ziel, das «gestohlene Mobiliar zu verkaufen, um sich damit unrechtmässig zu bereichern».

Ausser weiteren Gerichtskosten nichts gewesen

Das Obergericht weist das Begehren ab – mit deutlichen Worten. Im Urteil heisst es, zwei Jahre hätte die Gesuchstellerin nach dem Ausweisungsentscheid Zeit gehabt, das Mietobjekt zu räumen und das Inventar abzuholen. Das tat sie aber nicht. Stattdessen weigere sie sich, «seit geraumer Zeit, das Mietobjekt zu verlassen und die sich im Mietobjekt befindlichen Sachen aus diesem zu entfernen». Im Rahmen des Verfahrens für den Selbsthilfeverkauf, der nun am Freitag stattfindet, hätte die «Local Group» wiederum vier Wochen Zeit gehabt, das Inventar zu räumen. Auch diese Frist liess sie ungenutzt verstreichen.

Das «Local», als es noch offen war. Sandra Ardizzone

Das Obergericht bilanziert: «Hätte die Gesuchstellerin ihre Eigentumsansprüche tatsächlich ernsthaft ausüben wollen, so hätte sie bis heute hierfür eine Vielzahl an Möglichkeiten gehabt.» Es bleibt also bei der Versteigerung. Und bei einer Rechnung von 2000 Franken, welche die «Local Group» für einen weiteren Entscheid eines weiteren Gerichts bezahlen muss.

Urteil: HSU.2022.11

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen