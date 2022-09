Justizvollzugsanstalt Lenzburg lanciert «Gin 1864»

Lenzburg Limitiert, nummeriert und unter neuem Label: Justizvollzugsanstalt lanciert «Gin 1864» – und hat weitere Pläne Die Justizvollzugsanstalt Lenzburg verpasst sich einen modernen, frischen Internetauftritt samt Webshop unter einem neuen Label – einem ziemlich neckischen noch dazu. Direktor Marcel Ruf sagt, was es mit «1864» auf sich hat. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 30.09.2022, 17.00 Uhr

Blick in den Weinkeller im 5-Stern-Laden: Die erste, auf 500 Stück limitierte Edition des «Gins 1864» kommt in den Verkauf. Bild: mhu

Versprochen wird ein unverwechselbarer Geschmack: Wachholderbeere kombiniert mit einem Zitrusaroma sowie verschiedenen Botanicals – also Gewürze, die hinter den Mauern der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lenzburg angebaut werden. «Fruchtig-würzig», fasst der bestens gelaunte Direktor Marcel Ruf zusammen beim kurzweiligen Besuch.

Vor ihm auf dem grossen, dunklen Holztisch im Sitzungszimmer steht das neuste Produkt aus dem reichhaltigen, hauseigenen Sortiment: der «Gin 1864». Dieser wird in Muhen destilliert und von Hand abgefüllt. Alle 500-Milliliter-Flaschen der ersten, auf 500 Stück limitierten Edition, sind nummeriert. Die Reaktionen seien erfreulich, sagt Ruf, gefragt sei das Destillat etwa als einzigartiges Geschenk. «Es läuft gut, Gin ist derzeit sehr in Mode.»

Marcel Ruf ist Direktor der Justizvollzugsanstalt Lenzburg. Bild: cis

Erhältlich ist weiter ein «Chrappa 1864», der ebenfalls intensiv-fruchtig mundet und der aus Rieslingtrauben gebrannt wird, konkret: aus dem Trester aus der Weinherstellung. Weil die Traubenernte im vergangenen Jahr mengenmässig eher tief war, stehen allerdings nur wenige Flaschen zur Verfügung.

Im Jahr 1864 war die Eröffnung

1864 war das Eröffnungsjahr der JVA Lenzburg, 1864 heisst das neue Label für die beliebten JVA-Produkte. Zusammen mit einer Agentur ist ein genauso frischer wie sympathischer Auftritt entstanden. Zwischen dem Schriftzug Justizvollzugsanstalt Lenzburg ist die Silhouette des markanten Gefängnisbaus zu sehen, daneben befindet sich, neckisch, ein grosser Fingerabdruck. Dieser wurde übrigens künstlich erstellt.

Unter www.1864.ch realisiert worden ist ein eigenständiger, zeitgemässer Internetauftritt inklusive Webshop. Der bisherige sei inzwischen etwas altbacken gewesen, stellt Ruf fest und ergänzt: «Wir können einen grossen Sprung nach vorne machen.» Ein regelmässiger Besuch lohne sich – denn publiziert würden neben Neuheiten auch Aktionen und Veranstaltungen.

Modern kommt der Webauftritt daher: Im Shop werden die Produkte aus den internen Betrieben verkauft. Bild: zvg

Fein säuberlich und reich bebildert präsentiert werden die zahlreichen Angebote der internen Betriebe, von der Schreinerei und der Schlosserei über die Korberei/Flechterei, Malerei und Näherei bis zum Rebbau. Zu finden ist weiter die Rubrik «Wisa-Gloria-Klinik». Repariert und restauriert werden die legendären Dreiräder, Puppenwagen, Tretautos oder Holzlastwagen.

Bei einer Gewerbeanalyse vor rund fünf Jahren, blickt Ruf zurück, wurden die Rahmenbedingungen und Potenziale der Betriebe der JVA Lenzburg – diese sollen laut dem Direktor dabei keine Konkurrenz sein zum einheimischen, regionalen Gewerbe – analysiert und in der Folge drei strategische Stossrichtungen definiert. Eine war die Neugestaltung des Verkaufsprozesses sowie der schrittweise Ausbau der Verkaufsaktivitäten und des 5-Stern-Ladens.

Künftig sollen es etwa 100 Tonnen Joghurt sein

Dieser nach eigenen Angaben «etwas andere Quartierladen» gleich vor den Mauern der JVA bietet qualitativ hochstehende Lebensmittel aus der internen Haus- und Landwirtschaft an, neben Obst und Gemüse unter anderem Weine, Brote oder Joghurts. Als eine Stossrichtung aus der Gewerbeanalyse hatte sich auch der Ausbau der Wertschöpfungskette ergeben, von der Herstellung, Verarbeitung bis zum Verkauf. «Produkte aus unserer Landwirtschaft möchten wir, wenn immer möglich, selber verarbeiten», erklärt Ruf.

Markanter Bau: Die Justizvollzugsanstalt Lenzburg ist auch bekannt unter dem Namen «5 Stern». Bild: mhu (25. August 2015)

Als Beispiel nennt er die Äpfel von den eigenen Bäumen, die entweder auf dem Speiseplan stehen, im Laden über den Tisch gehen oder zu Süssmost verarbeitet werden. «Ideal ist, wenn wir alles an einem Ort haben», fasst Ruf zusammen. Gleiches gelte für die Milch: Aktuell werden 15 bis 20 Tonnen Joghurt pro Jahr hergestellt, über 15 – auch saisonale – Sorten. Vieles erfolgt noch in Handarbeit. In den kommenden Jahren soll die Menge kontinuierlich gesteigert werden auf etwa 100 Tonnen. Zwar sei die Produktion in der Joghurterie wegen Kapazitätsengpässen bei den Mitarbeitenden momentan eingestellt. Aber Mitte Oktober sollen die Joghurts wieder in den Verkauf gelangen. Die Kundschaft warte schon sehnlichst darauf, weiss Ruf.

Erweitert wird nicht zuletzt die Bäckerei. Einer ihrer Klassiker ist die Nusstorte. Und am Mittwoch, am Wähentag, ist die Nachfrage riesig nach den berühmten Köstlichkeiten aus der Backstube, nach den salzigen wie süssen Sorten. Teilweise wird der 5-Stern-Laden fast überrannt. Etwa die Hälfte der Kundschaft, schätzt Ruf, stammt aus der engeren Umgebung, einige nehmen extra weitere Anfahrtswege in Kauf. Und beim nächsten Besuch wird beim einen oder anderen – garantiert – auch eine Flasche «Gin 1864» im Einkaufskorb landen.

