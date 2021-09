Lenzburg Lenzburger Schulen erfüllen den Lehrplan nicht: Am Schwimmen, weil das Badi-Wasser fehlt Die Lenzburger Schulen müssten eigentlich Schwimmunterricht anbieten, wie es im Lehrplan steht. Das geht aber nicht, und schuld ist unter anderem die Infrastruktur. Florian Wicki 24.09.2021, 19.05 Uhr

Lenzburg hat eine Badi, aber keinen Schwimmunterricht. Carolin Frei

In diesem Punkt ist der seit einem Jahr geltende Aargauer Lehrplan Volksschule glasklar: «Schwimmen ist verpflichtender Teil des Bildungsauftrags.» Ziel sei dabei, dass die Schülerinnen und Schüler sicher schwimmen, fuss- und kopfwärts ins Wasser springen, tauchen, und nicht zuletzt Situationen im, am und auf dem Wasser bezüglich Sicherheit einschätzen und in Gefahrensituationen verantwortungsbewusst handeln.



Das kann die Stadt Lenzburg, wie einige andere Gemeinden auch, nicht bieten. Die Mitte-Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth und die SVP-Einwohnerrätin Myrtha Dössegger schreiben in einer Anfrage: «An den Lenzburger Schulen wird momentan noch kein Schwimmunterricht angeboten, obwohl dies im Aargauer Lehrplan Volksschule gefordert ist.» Die Lenzburger Schulleitung arbeite zwar scheinbar an einem Konzept, bisher könnten die Lenzburger Schulen aber noch nicht alle geforderten Kompetenzen vermitteln.



Lenzburg hat keine beheizte Badi und kein Hallenbad

Die beiden wollen darum vom Stadtrat wissen, wie dieser garantieren will, dass der Aargauer Lehrplan Volksschule von den Lenzburger Schulen eingehalten wird. Oder, ob er es kann: «Kann Lenzburg überhaupt sicherstellen, dass die Kompetenz Wasser vermittelt wird, mit der bestehenden Infrastruktur in der Region?» Und falls nicht: «Erwägt der Stadtrat, eine Sonderbewilligung zur Nichterfüllung des Lehrplans zu beantragen?»

Die Infrastruktur ist nicht optimal, nur schon, weil Lenzburg über kein Hallenbad verfügt und auch keine beheizte Badi hat. Letzteres verkürze die Freibadesaison de facto um rund zwei Monate, so die beiden Antragsstellerinnen. Und die fehlten, wenn es darum geht, den Kindern das Schwimmen beizubringen.



Seit Jahren passiert nichts

Doch es fehlt nicht nur am verfügbaren Wasser, sondern ganz generell am Engagement der Schule selber, erklärt Christina Bachmann-Roth auf Anfrage: «Seit Jahren heisst es seitens der Schule, dass eine Lösung in Planung sei, aber trotzdem ist immer noch nichts passiert.» Deshalb wolle sie das Thema nun aufs politische Parkett bringen.

Als Mutter wäre es ihr natürlich am liebsten, würde die Schule einfach einen Schwimmunterricht anbieten, wie es auch im Lehrplan gefordert wird. Inzwischen wäre sie aber bereits froh, würde sich die Schule wenigstens an Efforts, privaten Schwimmunterricht zu organisieren, beteiligen. Ihr ist klar, dass grundsätzlich die Familie eigenverantwortlich handelt und darum auch dafür zu sorgen hat, dass die Kinder schwimmen lernen.



Die Mitte-Einwohnerrätin Christina Bachmann-Roth Pino Stranieri

Doch nicht nur: «Dafür, dass es zum Bildungsauftrag der Schule gehört, schiebt man die Verantwortung zu schnell zu den Eltern zurück.» Für sie ist vor allem stossend, dass man seitens der Schule einfach davon ausgehe, dass die Eltern genug Kapazitäten und Ressourcen hätten, um sich darum zu kümmern:

«Die Idealvorstellung, dass ein Elternteil – natürlich in der Regel die Frau – zuhause bleibt und sich ständig um die Kinder kümmern kann, hält sich hartnäckig in den Köpfen der Behörden.»

Darum sei auch das Problem nicht gelöst, wenn Eltern ihre Kinder jeden Dienstagmorgen ins Hallenbad fahren müssten. Was aber derzeit sowieso kein Thema sei, weil ja nicht einmal das Angebot bestehe.



Gutscheine oder eine Kooperation mit Seon

Jetzt seien kreative Lösungen gefragt, damit endlich Bewegung in die Thematik kommt, so Bachmann-Roth. Darum wollen sie und Dössegger vom Stadtrat ebenfalls wissen, was dieser plant, damit die Lenzburger Schulen künftig Schwimmunterricht anbieten; Bachmann-Roth denkt da zum Beispiel an Gutscheine für finanzierten Schwimmunterricht, oder auch an eine Kooperation mit der Nachbarschaft, schliesslich bezahle Lenzburg ja jährlich einen Beitrag an das Hallenbad in Seon: «Welche Gegenleistung erhält Lenzburg für diese jährlichen Beiträge?»

Im Lehrplan steht denn auch: «Schulgemeinden, die nicht über eine Schwimmhalle verfügen, ermöglichen im Sommerhalbjahr einen intensiveren regelmässigen Besuch in einer Badeanstalt in der Region im Rahmen des Stundenplans oder z.B. im Rahmen von Projektwochen.»



Schliesslich wollen Bachmann-Roth und Dössegger vom Stadtrat wissen, ob dieser das Szenario eines eigenen Hallenbads oder der Beheizung der bestehenden Schwimmanlagen in Lenzburg geprüft habe. Irgendwie müsse man zu «genügend Wasser» kommen, um die geplanten sechs Lektionen Schwimmunterricht pro Schülerin und Schüler anbieten und dann auch durchführen zu können.