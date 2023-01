Altstadthaus zum Verkauf – «Artcibar» im Parterre möchte bleiben

Lenzburg Altstadthaus steht zum Verkauf – das «Artcibar» im Parterre möchte gerne bleiben 2019 hat ein Dreierteam die Whiskey- und Zigarrenlounge im Herzen von Lenzburg übernommen. Eine personelle Änderung ist schon passiert, eine weitere, grosse Veränderung steht dem Team noch bevor. Eva Wanner 14.01.2023, 05.00 Uhr

Das «Artcibar» im Parterre würde gerne bleiben. Bild: Eva Wanner

«Sie betreten das vereinigte Königreich des Tabaks. Wohlfühlen und entspannen auf eigenes Risiko» – diese Worte empfangen einen auf der Website des «Artcibar».

Physisch erwarten einen ein gediegenes Ambiente, ein grosser Tisch, Loungesessel, grosse Aschenbecher, ein Humidor und ein Regal, das die Herzen von Whiskeyliebhaberinnen und Rumliebhabern höher schlagen lässt. Zu Glenfiddich, Talisker und Co. bekommt man nicht nur Fachwissen gereicht, sondern auch mal ein Stück dunkle Schokolade, wenn es gut passt.

Eröffnet wurde die Lounge, damals unter dem Namen «Art Cigar», 1999 von Otto Fischer. 2014 ging das Lokal an der Rathausgasse an Unternehmer Christoph Nyfeler über. 2019 übernahm dann ein Team Lokal, Philosophie und Konzept und änderte nur den Namen marginal in «Artcibar» um.

Inhaberinnen und Inhaber waren von nun an Susanne Schild, Philipp Vollmar und Doris Bernagozzi. Letztere, so heisst es auf Anfrage, bleibt zwar Mitinhaberin, arbeiten wird sie aber nicht mehr in der Zigarrenlounge mitten in der Altstadt. «Die Trennung erfolgte wegen unüberwindbarer unternehmerischer Differenzen», heisst es seitens Schild und Vollmar auf Anfrage.

Verkauf für 3,25 Millionen Franken

Eine weitere, grosse Veränderung, die ansteht, beschäftigt das Team – und die Gäste: Das Haus, in dem die Lounge liegt, ist für 3,25 Millionen Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Erbaut wurde das Haus demnach 1700, renoviert im Jahr 2014. Auf 295 Quadratmetern und vier Stockwerken sind vier Wohnungen zu finden; die oberste mit Terrasse. Im Untergeschoss findet sich ein 60 Quadratmeter grosser Gewölbekeller.

Und im Parterre ist eben das «Artcibar». Der Zugang zu den Wohnungen erfolgt nicht durch das Lokal, sondern über den Hintereingang. «Das vermietete Ladenlokal bietet eine angenehme Aussenfläche, ideal für den jetzig dort eingemieteten Gastrobetrieb», heisst es denn auch im Inserat.

Team will weitermachen

«In den letzten fast 25 Jahren lebt das ‹Artcibar› von sehr vielen Stammkunden, von denen einige von der Eröffnung 1999 bis heute der Lounge die Treue halten», sagt das Team auf Anfrage. Und ergänzt: «Das ‹Artcibar› ist Treffpunkt für Jung und Alt, vom ehemaligen Nationalrat bis hin zu Influencern.»

Der Genuss stehe im Vordergrund, «es ist wichtig, dass wir jeden Tag unseres Lebens geniessen können, auch wenn es nur die kleinen Dinge sind, wie zum Beispiel ein gutes Gespräch bei einer Zigarre oder einer Tasse Kaffee».

Das Angebot, welches in der Lounge an der Rathausgasse geboten werde, sei einzigartig in der Stadt und in der Region. Bekannt sei das Lokal aber auch weit darüber hinaus. «Daher liegt es uns natürlich sehr am Herzen, dass das ‹Artcibar› von uns weitergeführt werden kann. Wir wollen die Tradition weitertragen und blicken positiv in die Zukunft, dass das auch gelingt.» Das Team hoffe deshalb, dass jemand das Haus kauft, der das ebenso sieht.