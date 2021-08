Lenzburg Lastwagen gerät auf Gegenfahrbahn: Zwei Personen mittelschwer verletzt Ein Lastwagenfahrer verlor in Lenzburg die Herrschaft über sein Fahrzeug und stiess mit einem anderen Auto zusammen. Der Autolenker sowie dessen Beifahrerin wurden dabei mittelschwer verletzt. 19.08.2021, 11.11 Uhr

Die Insassen des PKW mussten beide ins Spital gebracht werden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 17.30 Uhr in Lenzburg. Ein 50-jähriger Lastwagenlenker fuhr in Lenzburg in den Neuhof Tunnel und verlor dabei, aus noch unbekannten Gründen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen schlitterte auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.