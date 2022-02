Salm in Lenzburg will ausbauen

Lenzburg Landwirtschaftsbetrieb rüstet sich für die Zukunft: Mehr Platz für Zwiebeln und Solarstrom vom Dach Der Betrieb in Lenzburg stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Die sechsköpfige Familie, die ihn betreibt, will deshalb ausbauen; auch für den Fall, dass eines der Kinder dereinst den Landwirtschaftsbetrieb übernimmt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Hof von Familie Salm in Lenzburg soll gebaut werden - es braucht mehr Platz, um mehr Zwiebeln aufzubereiten und zu lagern. Eva Wanner

Wo einst Kühe gemolken wurden, stehen Dünger und Treibstoff. Dort, wo die landwirtschaftlichen Maschinen stehen, werden wiederum in der Saison Zwiebeln gelagert. Traktor und Co. müssen für diese Zeit nach draussen – eine, gelinde gesagt, suboptimale Situation. Für die Familie Salm, auf deren Hof in Lenzburg ebendiese Situation herrscht.

Mehrere Bauten sollen das ändern. Und zwar eine neue Halle für die Sortierung und Lagerung von Gemüse sowie einer Fotovoltaikanlage, die diese Infrastruktur mit Strom versorgt, für eine Unterstellfläche für Maschinen und Geräte und einen Platz zum Befüllen und Waschen der Pflanzenschutzspritze.

Die Baugespanne stehen. Eva Wanner

Dem Baugesuch liegt auch ein Betriebskonzept bei. 2003, so ist diesem zu entnehmen, hat Hansjörg Salm den Betrieb übernommen und die Milchproduktion aufgegeben. Auf dem Betrieb werden Acker-, Gemüse- und Spezialkulturen angebaut, 50 Hochstammbäume sowie etwas über 2 Hektaren Wald bewirtschaftet. Nebst Ackerbau und Hofladen betreibt Familie Salm auch Garten- und Landschaftspflege.

Zwiebeln länger lagern können

So weit, so gut. Nur: Die Ökonomiegebäude stossen an ihre Grenzen. Die Zwiebeln werden nach der Ernte sortiert, gerüstet und gelagert. Die Produktionslinie dafür muss jedes Jahr neu aufgestellt werden – draussen, auf unebenem Boden. Das berge Unfallgefahr. Und: «Wir wollen etwas Witterungsfestes», sagt Hansjörg Salm auf Anfrage.

Auch ein Kühllager hat es nicht auf dem Betrieb. «Wir haben bisher lediglich ein Naturlager in einer Scheune», sagt der Landwirt. Sprich: Die Zwiebeln sind nur so kalt, wie es in der Scheune eben auch ist. In der neuen Lagerhalle sollen sie in eine «künstliche Ruhe» versetzt werden, damit sie nicht keimen und auch ausserhalb der Saison verkauft werden können. Damit, so ist dem Betriebskonzept zu entnehmen, könne auch den Preisschwankungen besser begegnet werden. Ausserdem möchte die sechsköpfige Familie Salm den Zwiebelanbau um zwei Hektaren vergrössern.

«Wir sind ein Familienbetrieb, alle bringen sich ein»

Künftig soll auf einem speziell eingerichteten Waschplatz die Reinigung der Pflanzenschutz-Spritze erfolgen. Mit der landwirtschaftlichen Fachstelle Liebegg wurde ein Waschplatz geplant, welcher den neusten Anforderungen entspricht. Auf dem Feld wird die Feldspritze vorgewaschen. Später dann auf dem Hof wird gründlich nachgereinigt. Denn: «Es muss sauber sein, damit keine Verbindungen entstehen, wenn etwas anderes in das Gerät gefüllt wird», erklärt Salm. Das Waschwasser wird gesammelt, verdampft und Feststoffe werden fachgerecht entsorgt. Noch findet diese Endreinigung über dem Gülleloch statt, das vom Kanton geprüft und abgesegnet ist, wie der Landwirt betont. Da die Familie sowieso etwas baulich am Betrieb verändern will, möchte sie auch gleich einen Waschplatz für die Spritze einrichten.

Den Strom für die neue, multifunktionale Halle soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach produzieren. Einer der Söhne ist im letzten Jahr in Ausbildung zum Elektroinstallateur. «Wir sind ein Familienbetrieb, alle bringen sich ein», sagt Salm. Der Sohn habe den heimischen Betrieb auf Herz und Nieren oder eben Kabel und Steckdosen untersucht und erkannt, dass sich eine solche Anlage lohnen würde. Überhaupt habe die Bautätigkeit viel mit den Kindern zu tun: «Zwei von vieren sind gelernte Landwirte», sagt Hansjörg Salm, sie könnten also die Nachfolge antreten. Was jetzt am Betrieb verbessert werde, sei eine Investition in die Zukunft, «wie auch immer sie dann aussehen wird», wie Salm schmunzelnd anfügt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen