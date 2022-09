Der «Clock Doc» repariert, wenns nicht mehr richtig tickt

Lenzburg «Läuft eine Uhr nicht, geht ihre Geschichte nicht weiter»: Der «Clock Doc» repariert, wenn's nicht mehr richtig tickt Simon Gerber ist Sozialpädagoge – und Uhrmacher. Was er zwar erlernt, aber lange nur als Hobby betrieben hat, tut er nun hauptberuflich. Die Nostalgie, die Geschichte hinter Grossuhren ist es, die ihn antreibt. Eva Wanner Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Simon Gerber ist der «Clock Doc». Mathias Förster

Sie sind oft Erbstücke. Haben Krieg und Hunger, Frieden und Überfluss erlebt, haben Familien wachsen, Menschen kommen und gehen sehen. Und zuverlässig machen sie «Tick, Tack», zeigen seit Jahrzehnten an, wie spät es ist.

Auch gröberes Werkzeug findet sich beim «Clock Doc». Mathias Förster

Die Rede ist von Grossuhren. Das wiederum ist alles, was grösser ist als ein Wecker, erklärt Simon Gerber. Er ist der «Clock Doc», der Mann, der das Innere der Grossuhren bestens kennt. Er schubst an, schräubelt, schleift, poliert, dreht und tut, damit kaputte Uhren wieder tick-tacken und glänzen. «Denn läuft eine Uhr nicht, geht ihre Geschichte nicht weiter», sagt er. Und genau diese ist es, die den 38-Jährigen an den Stücken so fasziniert.

Sozialpädagoge mit Uhrmacherwerkstatt

In der Innerschweiz hat er die Lehre zum Uhrmacher absolviert. Aber eben nicht spezialisiert auf jene, die man am Handgelenk oder, wer's ausgefallener mag, an einer Kette als Taschenuhr trägt. Sondern auf grössere Kaliber.

Obwohl grösser relativ ist: «Ich benötige Geräte, die auf einen Zehntelmillimeter genau messen», sagt Gerber. «Mit der Lupe arbeite ich auf einer Fläche von vier Quadratzentimetern.» Gerber, in Embrach aufgewachsen, lebte während der Lehrzeit als Wochenaufenthalter in der Innerschweiz. «Der Vermieter lud mich ab und zu zum Essen ein – und schenkte mir seine Grossuhr, die er selbst vererbt bekommen hat.» Da, und als er die Spuren der Herstellung und der Reparaturen über die Jahrzehnte sah, kam er so richtig auf den Geschmack.

Für die feinen Uhrwerke hat Simon Gerber Messgeräte, die auf einen Zehntelmillimeter genau sind. Mathias Förster

Dennoch entschied er sich erst einmal für einen anderen Weg: Er wurde Sozialpädagoge. Schon während der Ausbildung zum Uhrmacher hatte er sich Utensilien angeschafft und hobbymässig repariert, was ihm anvertraut wurde. Er behielt die Gerätschaften, weil er wusste, dass er sie irgendwann einmal wieder brauchen würde.

Es ergab sich die Gelegenheit, seinen Hauptberuf auf 60 Prozent runterzufahren und die Uhrmacherei als zweites Standbein zu etablieren. «Das war ein guter Ausgleich. Arbeit im sozialen Bereich geht einem emotional an die Substanz. Daneben manuell etwas zu tun, ist eine willkommene Abwechslung.»

«Je älter, desto schöner»

Der Liebe wegen zog Gerber nach Lenzburg. «Ich erfuhr, dass in Niederlenz bereits eine Uhrmacherin tätig ist und wollte ihr keine Konkurrenz sein», sagt er. Also rief er die Frau an – und erfuhr, dass sie ihr Handwerk altershalber niederlegen wollte. Die Bahn war frei, der Entscheid fiel und seit Anfang dieses Jahres ist Gerber selbstständig als Uhrmacher beziehungsweise eben als «Clock Doc» tätig (www.clockdoc.ch).

Erst im heimischen Hobbyraum. Seit wenigen Wochen aber mit einer kleinen geschlossenen Werkstatt und einem offenen Arbeitsplatz im Co-Working-Space im ehemaligen Wisa-Gloria-Fabrikgebäude. «Ich wollte nicht alleine in meinem stillen Kämmerlein arbeiten, dieser Arbeitsplatz ist für mich die optimale Lösung», sagt er. Und fügt lachend an: «Da kommt der ‹Sozi› in mir durch.»

Ein Uhrwerk, das etwa von 1880 stammen dürfte. Mathias Förster

An einer Wand aus SBB-Paletten hängen viele verschiedene Modelle von Grossuhren. Ältere und jüngere. Wobei letzteres nicht 20 Jahre heissen soll, sondern eher 80, «je älter, desto schöner», schwärmt Gerber. Einige der Stücke repariert Gerber für Kundinnen und Kunden, andere gehören ihm. «Über die Jahre hat sich ein kleines Uhrenasyl angesammelt – aber auch ein Endlager», meint er und lacht.

Wer Grossvaters Schuppen räumt und über eine Uhr stolpert, sollte sie seiner Meinung nach nicht wegwerfen, sondern lieber in ein Brocki oder gleich ihm bringen. «Jedes Stück hat eine Geschichte und diese Nostalgie ist mein Hauptantrieb.»

So nimmt Gerber in seiner Werkstatt, die mit allerlei Maschinen bestückt ist, vorsichtig ein Uhrwerk aus dem Regal. «Es dürfte etwa im Jahr 1780 hergestellt worden sein und stammt aus dem Burgund, wo Bauern die Einzelteile in Handarbeit hergestellt haben. Das war für sie ein Nebenverdienst.» Die Rädchen, die passgenau ineinandergreifen, wirken faszinierend. Man kann Gerber gut verstehen, wenn er vom befriedigenden Gefühl erzählt, das er hat, wenn eine Uhr, die so vieles erlebt hat, wieder richtig tickt.

