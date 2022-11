KSA plant neuen Standort für Kardiologie und Neurologie

Lenzburg Kürzere Wartezeiten, schnellere Behandlungen: Kantonsspital Aarau plant neuen Standort für Kardiologie und Neurologie Die neurologische Klinik am Kantonsspital Aarau stösst an ihre Grenzen. Eine neue Sprechstundenmöglichkeit in Lenzburg soll für Entlastung sorgen. Das ist geplant. Michael Hunziker 26.11.2022, 05.00 Uhr

Aufmerksamkeit hat das Kantonsspital Aarau (KSA) reichlich erhalten in den letzten Tagen. Nicht nur gewollt. Es gibt sie aber auch: die Neuigkeiten abseits der Schlagzeilen rund um Überschuldung, Finanzhilfegesuch und politische Forderungen.

In Lenzburg will das KSA einen neuen Standort eröffnen für die Kardiologie und Neurologie. Mit diesem Schritt soll der zunehmend wichtige Bereich der wohnortnahen, ambulanten Versorgung gestärkt werden – «im Einklang mit der aktuell gültigen Strategie», sagt KSA-Mediensprecher Boris Rauscher auf Anfrage. Denn mit den heutigen Platzverhältnissen der neurologischen Klinik in Aarau lasse sich das stetig wachsende Patientenaufkommen nicht mehr bewältigen.

Mit Sprechstundenzimmern, Empfang und Wartezone

Eingerichtet werden die Behandlungsräumlichkeiten im ersten Obergeschoss im modernen Gebäudekomplex am Dammweg 19, gleich an den Bahngleisen und nur rund drei Gehminuten vom Bahnhof entfernt. Das Baugesuch liegt bis 19. Dezember im Försterhaus am Kronenplatz in Lenzburg öffentlich auf.

Das Augenmerk werde gerichtet auf eine funktionale Bauweise für einen effizienten und zweckmässigen Sprechstundenbetrieb, sagt Rauscher. Neben den «patientenzentrierten» Sprechstundenzimmern eingerichtet werden ein Empfang, eine Wartezone sowie die dazugehörigen Backoffice- und Personalräumlichkeiten.

Betrieb soll Anfang 2023 aufgenommen werden

«Mit der künftigen Sprechstundenmöglichkeit in Lenzburg kann der erhöhten Nachfrage entsprochen werden, was zu verkürzten Wartezeiten und somit zu schnelleren Behandlungen führt», erklärt der KSA-Mediensprecher. Gerichtet ist das Angebot an Patientinnen und Patienten mit Bewegungsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Multiple Sklerose sowie neuromuskulären oder neurovaskulären Problemen. Durch die fachliche Zusammenarbeit mit den kardiologischen Kooperationspartnern vor Ort könnten wichtige Synergien zum Wohle der Patientinnen und Patienten genutzt werden, so Rauscher. Anders gesagt:

«Patientinnen und Patienten aus dem Grossraum Lenzburg profitieren von einer erhöhten Fachkompetenz in ihrer Nähe.»

Im gleichen Gebäudekomplex, fährt der Mediensprecher fort, seien auch andere Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich zu finden. «Dies wird eine interdisziplinäre Vernetzung möglich machen.» Zudem sei der Standort für Patientinnen und Patienten sowohl mit dem öffentlichen Verkehr als auch mit dem Auto bequem erreichbar, nennt er einen weiteren Vorteil.

Die ersten Sprechstunden werden übrigens, verläuft alles planmässig, voraussichtlich bereits Anfang 2023 angeboten.