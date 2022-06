Die Idee hinter dem Kunstwerk für das Bezirksgericht

Bezirksgericht Lenzburg Künstler erklärt sein viel kritisiertes Werk «Gedankenspeicher» Der «Gedankenspeicher» soll tun, wonach er benannt wurde. Paul Takács erklärt die Idee hinter seinem Werk, das ausgewählt wurde, vor dem künftigen Bezirksgericht zu stehen. Eva Wanner 25.06.2022, 05.00 Uhr

Paul Takács' Gedankenspeicher wurde als Kunstobjekt für das neue Bezirksgerichtsgebäude ausgewählt. zvg

Es wurde oft und teilweise heftig kritisiert. Nicht schön sei es, man müsste es überarbeiten, seine Aussage sei nicht verständlich. Zuletzt hatten sich mehrere Personen des Grossen Rats kritisch über das Kunstwerk geäussert, das vor dem geplanten, neuen Bezirksgerichtsgebäude am Malagarain in Lenzburg zu stehen kommen soll. Kosten wird es 130’000 Franken, auch das war in der Vergangenheit bemängelt worden. Jedoch: Nach dem Reglement der «Kantonalen Kommission Kunst im öffentlichen Raum» hätte ein Kunstwerk für den Neubau auch 205’000 Franken kosten dürfen.

Künstler Paul Takács (Bild von 2016). Alex Spichale

Viele haben sich geäussert, nur einer sagte bisher nichts: Der Künstler selbst. Paul Takács aus Nussbaumen, der aktuell etwa in der Ausstellung «Davor – Darin – Danach, Die Sammlung im Wandel» des Aargauer Kunsthauses vertreten ist. Ganz grundsätzlich sagt er: «Ich versuche nicht zu provozieren, sondern mache nur meine Kunst in Form von Bildern und Objekten.» Er könne nachvollziehen, dass nicht alles an seiner Kunst auf den ersten Blick zu verstehen sei. Und erklärt sie.

Sieben Meter hoch und doch zu klein?

Der Titel des Werks, welches auf dem Vorplatz dem neuen Gebäude zu stehen kommen soll, ist «Gedankenspeicher». Der Speicher wird sieben Meter hoch und am Fuss einen Durchmesser von 2,5 Metern haben. «Diese prominente Grösse und die dominante Position des Objektes sind wichtig, damit er an diesem Ort der Stadt wahrgenommen wird und so das Bezirksgebäude zum Verkehr hin abschirmt», erklärt Takács.

Sieben Meter hoch wird der «Gedankenspeicher». zvg

Die Grösse soll noch eine andere Wirkung haben. Der archaisch wirkende Gedankenspeicher soll ein Schutzraum sein «für alle Gedanken der Menschen, die mit dem Bezirksgericht in Kontakt treten». Es habe etwas von einem aufrechtstehenden, riesenhaften Lebewesen, das übermenschlich wirke. Und doch: «Verglichen mit den Gefühlen, die an einem Gericht mitschwingen, ist er eher klein geraten. Man denke an all die Emotionen. Die Trauer oder Wut eines Anklägers, die Unsicherheit oder das Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber der Justiz, der Angst des Angeklagten, die Position des Richters der zwischen all den Emotionen, den Schicksalen und dem Gesetz steht. All das sind existenzielle Gefühle.»

Bezug zum Schloss Lenzburg

Der Name rührt von der Idee des Künstlers, dass der hohle Raum eben genau das tun soll; Gedanken, Emotionen und Wörter speichern, welche um ihn herum gedacht, gesprochen, geschrien und gefühlt werden. «Er ist frei von Menschen und von Gesetzen» – und physisch nur zugänglich für Insekten und Kleinsttiere. Die Dunkelheit im Innern stehe indes für Konzentration und Zeitlosigkeit. «Dieser Speicher schluckt und speichert Glück, Trauer, Sorgen, Bedauern, Flüche, Freude und Hoffnung», sinniert der Künstler. «Er verwandelt sie in Ruhe. Was bleibt, sind Gedanken.»

Bauen will Takács sein Objekt aus runden und eckigen Bruchsteinen, die einen Durchmesser von 20 bis 60 Zentimetern aufweisen. Und zwar vor Ort und mit Unterstützung von Bau-Profis. Das Ganze wird er mit Mörtel überziehen. Das Material indes soll einen Bezug zur Stadt und deren Vergangenheit bilden: Steine, wie sie auch für das Schloss verbaut wurden.