Lenzburg Kromer Print AG: Die neuen Eigentümer haben grosse Pläne Erstmals in der über 120-jährigen Geschichte der Druckerei gehört die Lenzburger Kromer Print AG nicht mehr der Familie Kromer. Die beiden neuen Eigentümer erklären, wie sie das Unternehmen in die Zukunft führen wollen.

Die neuen Eigentümer der Kromer Print AG: Michael Mare (links) und Andy Amrein. zvg

Es herrscht Aufbruchstimmung an der Lenzburger Karl Roth-Strasse, wo die Kromer Print AG 2017 ihre Zelte aufgeschlagen hat. Seit Jahresbeginn gehört das Unternehmen nicht mehr Theo Kromer, der es 1974 in dritter Generation übernommen hat. Und doch hält dieser gleich fest: «Man muss nicht meinen, wir würden jetzt das Rad neu erfinden, für das Geschäft ändert sich in erster Linie einmal gar nichts.»

Die beiden neuen Eigentümer sind denn auch altbekannte Gesichter im Hause Kromer: Es sind dies Andy Amrein, seit 2002 Geschäftsführer der Kromer Print AG, und Michael Mare, seit 2014 Business-Development-Verantwortlicher, beide in der Geschäftsleitung. Sie ergänzen sich enorm, wie die beiden betonen – Amrein beschäftigt sich mit den technischen Angelegenheiten, während Mare das strategische und konzeptionelle übernimmt.

Kromer freut sich: «Ganz wichtig, der Eigentümerwechsel erfolgt aus einer Position der Stärke heraus, nicht aus der Not.» Es gehe vorwärts und Amrein wie auch Mare hätten in ihrer langjährigen Tätigkeit beide bewiesen, dass sie nicht nur über das nötige Rüstzeug, sondern auch über das Herzblut verfügten, um die Kromer Print AG in die Zukunft zu führen.

Einbrüche zwischen 10 und 20 Prozent

Die letzten zwei Jahre waren allerdings auch für sie nicht ganz einfach, das Unternehmen mit seinen rund 100 Mitarbeitenden wurde – wie so viele – von der Coronakrise hart getroffen, erzählt Andy Amrein: «Es liegt im Wesen der Coronazeit, dass wir keine Planbarkeit mehr haben. Wir sind uns dank unserer breit abgestützten Kundenstruktur eigentlich immer eine volle Auslastung gewöhnt.» Heute sei es schwierig, länger als eine Woche vorauszuplanen – so habe das Unternehmen in den verschiedenen Abteilungen eigentlich nur noch zu viel oder zu wenig Ressourcen.

Und Michael Mare fügt an, während der Krise habe die Firma neue Hochs und neue Tiefs kennen gelernt – die Volatilität sei massiv höher, beim Auftrags- wie dann auch beim Umsatzvolumen: «Durch die Coronamassnahmen des Bundes wurden viele Aufträge zurückgehalten, die dann, als gelockert wurde, alle gleichzeitig ausgeführt werden mussten.» Davon seien besonders alle Drucksachen aus der Eventbranche, der Gastronomie und der Hotellerie betroffen gewesen, weniger jene aus anderen Unternehmungen oder beispielsweise aus den Spitälern.

Dank der breiten Abstützungen hätten die Einbrüche während der Lockdown-Phasen «nur» zwischen 10 und 20 Prozent betragen. Amrein gibt zu bedenken, dass man auch die indirekten Auswirkungen einer solchen Krise nicht ausser Acht lassen dürfe. Er gibt ein Beispiel: «Gibt es keine Veranstaltungen, sind auch die Veranstaltungskalender leer. Die wiederum sind wichtige Bestandteile von Fachmagazinen, welche dann für den Anzeigenmarkt weniger attraktiv werden.»

Drucken bleibt Kerndisziplin

Doch auch bei der Kromer Print AG ist seit der Pandemie nicht alles schlecht gelaufen, zeigt sich Mare optimistisch: «In der Krise sind bei unseren Kunden neue Bedürfnisse entstanden, nur schon aufgrund der Tatsache, dass ganz viele Menschen während dieser Zeit im Homeoffice sassen.» Die müssten ja auch von zu Hause aus Zugriff auf Dokumente aus ihrem Firmenarchiv erhalten, und genau da setzt eine neue Idee an, wie Mare erklärt: «Man kann sein physisches Archiv, beispielsweise bei einem Notar oder einem Rechtsanwalt, beim Arzt oder wo auch immer, künftig bei uns digitalisieren.»

Heisst das, die heuer 124 Jahre alt gewordene Druckerei ändert nun den Geschäftszweck? Mare winkt ab: «Das Drucken war, ist und bleibt die Kerndisziplin und der Hauptmotor unserer Unternehmung, dazu bekennen wir uns. Aber wir sehen ein sehr grosses Potenzial und vor allem den grossen Bedarf.»

So seien Lager- und Wohnraum heutzutage bereits sehr begrenzt, folglich werde Platz immer teurer. Gleichzeitig würden die Archive immer voller, wenn man mehr Ordner reinstellt. Mare: «Und genau dort kann man als Unternehmen sehr viel Geld einsparen und gleichzeitig an Effizienz dazugewinnen, da sich in einem digitalen Archiv viel schneller Sachen wiederfinden lassen.»

Inklusion durch Digitalisierung

Das Scannen selbst sei aber nicht der Clou an der ganzen Sache, führt Mare aus. Sondern die Handhabung der gescannten Daten, dass diese direkt an den richtigen Ort gelangen und automatisch richtig benannt werden: «Wenn Sie 200’000 Dokumente einscannen müssen, und die hat ein grosses Archiv schnell einmal, dann wollen Sie nicht jedes Dokument von Hand beschriften, das muss industriell laufen.» Und Amrein fügt an: «Gleichzeitig muss im Scan auch die Textart erkannt werden, mit als Titel erkennbare Titel und Volltextsuche.»

Da eröffne sich gleich ein weiteres Geschäftsfeld, an dem Amrein und Mare dran sind, nämlich das Erstellen von hindernisfreien PDF-Dateien. Amrein erklärt: «Wir wollen die Digitalisierung weitertreiben und so dafür sorgen, dass Menschen, die nicht sehen können, beispielsweise amtliche Dokumente trotzdem lesen können. Sprich, dass es ihnen maschinell richtig vorgelesen wird.» Amrein schätzt, dass das früher oder später – dem Zeitgeist entsprechend – sowieso für Behörden und Ämter zwingend nötig wird, darum sei das Unternehmen jetzt schon dran, das entsprechende Know-how aufzubauen.

