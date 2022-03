Lenzburger Einwohnerrat vertagt Diskussion um CO2-Neutralität

Lenzburg Kompensation von CO2-Überschüssen sei «Ablasshandel»: Einwohnerrat vertagt Diskussion um Klimaneutralität Die Bürgerlichen und die linken Parteien wollen eigentlich fast dasselbe. An diesem «fast» scheiden sich jedoch die Geister: Es wurden zwei Postulate zur Klimaneutralität eingereicht. Zu einer Entscheidung kam es aber trotz reger Diskussion noch nicht. Valérie Jost Jetzt kommentieren 11.03.2022, 08.48 Uhr

Die FDP Lenzburg fordert auf einem Wahlkampfplakat ein CO2-neutrales Lenzburg bis 2030. Screenshot Twitter

Das wichtigste Geschäft der Sitzung des Einwohnerrats am 10. März hätte gemäss Traktanden eigentlich der Projektierungskredit für das Weiterbildungszentrum der Berufsschule sein sollen. Mit 1,12 Millionen Franken soll bis Herbst ein Erweiterungsbau für rund 14,5 Millionen geplant werden. Der Kredit war allerdings unbestritten; das Projekt wurde gelobt, der Kredit einstimmig angenommen.

Stattdessen prägte das letzte Traktandum die Sitzung: Das von 14 Personen unterzeichnete Postulat von SP, GLP, Grünen und der Lenzburger Klimagruppe- das die Anerkennung der Klimaerwärmung als Krise sowie CO2-Neutralität in der Stadtverwaltung bis 2030 forderte. Wie GLP-Einwohnerrat Adrian Höhn sagte, soll dies notfalls auch via Kompensationen erreicht werden - sprich Investitionen in Klimaprojekte an anderer Stelle als dort, wo die überschüssigen Emissionen entstehen. Wie die Kompensationen genau stattfinden sollen, lässt das Postulat gemäss Höhn offen, es ist also auch im Ausland möglich.

Auch FDP, SVP, EVP und «die Mitte» hatten zu diesem Thema ein Postulat mit 16 Unterschriften eingereicht (zudem mit Abstimmung über Dringlichkeit). Allerdings mit etwas abgeschwächtem Inhalt: Es fordert die Prüfung von Massnahmen, wie Lenzburg bis 2030 klimaneutral werden kann.

Die FDP wurde von der linken Seite verschiedentlich kritisiert, sie breche mit ihrem Wahlversprechen: Die Partei hatte im letzten Wahlkampf auf ihren Plakaten als einzige mit der CO2-Neutralität bis 2030 geworben. In der Diskussion kündigte FDP-Einwohnerrat Christoph Nyfeler allerdings an, das Postulat von SP/GLP/Grünen nicht zu unterstützen und am eigenen festzuhalten. Auf die Kritik angesprochen, sagte Nyfeler nach der Sitzung: «Die FDP hält weiterhin am Wahlversprechen fest. Uns stört aber, dass die Klimaneutralität im anderen Postulat auch mit Kompensationen erreicht werden soll.» Er persönlich wolle diese nicht im Ausland, sondern nur lokal umsetzen, etwa durch die Förderung von Solaranlagen und Wärmepumpen. Auch Brigitte Vogel (SVP) hatte die Kompensationen vorgängig kritisiert und mit den mittelalterlichen Ablasshandel verglichen, mit dem man «nur das eigene Gewissen beruhigen» würde.

Nach einer Diskussionspause stellte Adrian Höhn seitens der GLP den Ordnungsantrag, das erste Postulat, jenes der linken Parteien, zu vertagen. Dies nach Kritik an Formfehlern sowie der Ankündigung von Stadtammann Daniel Mosimann (SP), das Thema «in irgendeiner Form» in der Legislaturziel-Diskussion zu berücksichtigen, die der Stadtrat noch im März führen wird. Auch das zweite Postulat erfuhr eine Änderung, die Christoph Nyfeler seitens der FDP ankündigte: Es wird neu ohne Dringlichkeitsstufe, also regulär an einer nächsten Sitzung behandelt.

Finanzgeschäfte und Einbürgerungen waren unbestritten

Einstimmig angenommen wurden der Verpflichtungskredit über 134’000 Franken für die zweite Sanierungsetappe der Dragonerstrasse (Belag, Gas-, Wasser- und Elektroleitungen, Strassenlaternen sowie Einlaufschächte) sowie die Kreditabrechnung der Wylgasse-Sanierung (Abschnitt Friedweg bis Wilstrasse), die mit rund 207'000 Franken um über einen Drittel günstiger ausfiel. Zudem wurde sieben Erwachsenen und neun Kindern neu das Gemeindebürgerrecht zugesprochen.

