Stadt Lenzburg bekennt sich zum Mittelschulstandort

Lenzburg Klares Bekenntnis zum Kanti-Standort: Stadt unterzeichnet Vorvertrag Die Stadt Lenzburg will das Rennen machen als neuer Mittelschulstandort – und hofft auf einen definitiven Entscheid bis Ende 2023. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Das Zeughausareal bietet sich laut Stadtrat als Standort für eine Mittelschule an. Michael Küng

Noch ist offen, wo eine neue, zusätzliche Mittelschule dereinst stehen wird im Aargau. Neben Brugg-Windisch im Rennen ist der Standort auf dem Zeughausareal in Lenzburg. In diesen Tagen hat die Stadt einen Vorvertrag für ein Baurecht unterzeichnet. Damit werde der Beschluss der ausserordentlichen Ortsbürgergemeindeversammlung vom Oktober 2021 umgesetzt, heisst es in einer Medienmitteilung.