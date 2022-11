Lenzburg Kindergärtnerin, Unternehmerin, Flugbegleiterin: Deshalb ist Karin Wyss jetzt als Störköchin unterwegs Karin Wyss aus Lenzburg ist weit herumgekommen, hat viel gesehen und viel erlebt. Jetzt macht sie das, was ihr am liebsten ist – und wagt mit «Esswelten» den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie sagt, warum ihr auch ein 15-Stunden-Tag Freude bereiten kann. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

In ihrer grosszügigen Küche hält sich Karin Wyss oft und gerne auf. Bild: Mathias Förster

Lenzburg liegt ihr – wortwörtlich – zu Füssen. Aus den bodentiefen Fenstern in ihrem modernen Haus an leicht erhöhter Lage schweift der Blick über die halbe Stadt bis hinüber zum Staufberg. Aber nicht – nur – wegen der tollen Aussicht hält sich Karin Wyss oft in ihrer top-ausgestatteten, grosszügigen offenen Küche und dem angrenzenden Essbereich mit dem langen, schmucken Holztisch auf. Sie ist Gastgeberin mit Leib und Seele.

Die 58-Jährige ist eine aufmerksame, aufgestellte Gesprächspartnerin. Sie sei neugierig, vielseitig interessiert, möge Herausforderungen, sagt sie über sich: «Mir ist nie langweilig».

Gekocht hat sie schon als Kind gerne, hat zusammen mit ihrer Schwester den Eltern in der Küche geholfen, war schon immer fasziniert von verschiedensten Geschmäckern. Verankert ist Karin Wyss im Seetal, ist in der Region Lenzburg gross geworden. Sie hat eine Ausbildung abgeschlossen als Kindergärtnerin und im Nonprofit-Management, führte eine eigene Computerfirma und unterrichtete an der Fachhochschule.

In knapp vier Jahren als Flugbegleiterin bei der damaligen Swissair kam sie auf der ganzen Welt herum. Sie habe gerne mit Menschen zu tun, sagt sie. Längere Zeit hielt sie sich in Australien auf. Sie fühle sich überall wohl, wo die Umgebung stimme.

Die beiden Söhne sind oft ihre Testesser

In vielen Ländern – von Thailand über Indien bis Japan – hat sie Kochkurse besucht, durfte renommierten Küchenchefs über die Schulter schauen, erhielt Tipps von gestandenen Gastronomen und nahm die unterschiedlichsten Einflüsse auf. Kurz: Sie konnte sich ein enormes Wissen aneignen.

Karin Wyss bereitet alle Speisen frisch zu. «Convenience gibt es bei mir nicht», sagt sie. Bild: Mathias Förster

Immer wieder hat sie im Familien- und Freundeskreis für grössere Gruppen gekocht, immer wieder ist sie dazu ermuntert worden, doch endlich ihr eigenes Restaurant zu eröffnen. Mittlerweile sind ihre beiden Söhne erwachsen – sie sind übrigens oft ihre Testesser –, damals sei dies aber nicht möglich gewesen.

Über einen Bekannten kam sie vor gut zwei Jahren mit einem Auto-Rennstall, einem GT3-Team, in Kontakt, das auf der Suche nach einem Verpflegungsangebot war. Karin Wyss sagte zu, ist seither wochenweise – rund zwölfmal pro Saison – in der Küche auf Rädern in der Boxengasse anzutreffen.

«Das war eine neue Welt für mich, eine schöne Abwechslung.»

Nach Corona hat sie den Schritt gewagt und diesen August ihr eigenes Unternehmen mit Namen «Esswelten» gegründet. Sie bietet reich gefüllte Picknickkörbe auf Bestellung an, einen Catering- und Lieferservice, führt Kochkurse durch und ist als Störköchin unterwegs, kocht also direkt bei den Gästen zu Hause. Oder sie erfüllt kulinarische Träume in der Eventlocation bei einem Bauernhof in Seengen, einem wunderbaren Gewölbekeller mit prächtigem Garten.

Kunden nennen Zutaten, sie stellt Menü zusammen

Die Kunden können ihr die gewünschten Zutaten nennen, die Anzahl der Gänge und das Budget. Karin Wyss stellt das Menü dann individuell zusammen. Eine Besonderheit sei, dass sie sehr flexibel sei.

«Die Kunden sprechen direkt mit derjenigen Person, die dann auch kocht, niemand ist dazwischen.»

Wenn immer möglich, verwendet sie regionale und saisonale Produkte in Bioqualität. «Das ist mir wichtig, auch wenn es etwas teurer ist. Ich gehe viel auf den Markt und bereite alles frisch zu. Convenience gibt es bei mir nicht», betont sie. Als Sommelier kann sie zudem auch beim Wein die gefragte Beratung bieten.

So präsentiert sich die Website von «Esswelten». Bild: Screenshot

Karin Wyss bekocht Gruppen mit bis zu 30 Personen. Das können Geburtstagsfeiern sein oder – gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit – Geschäftsessen. Aber auch eine kleinere Hochzeitsgesellschaft hat sie schon einmal verwöhnt – übrigens mit einem veganen Gericht für den einen Teil der Gruppe und einem Fleischgericht für die anderen. «Man muss gut organisiert sein, sonst wäre es nicht möglich», stellt sie fest.

Für einen solchen Anlass sei sie gut und gerne 15 Stunden oder mehr auf den Beinen, fügt sie mit einem Lachen an. Es sei zwar eine anstrengende, aber auch eine schöne Tätigkeit:

«Ich habe den Plausch daran, lerne unterschiedliche Menschen kennen, erhalte spannende Einblicke.»

Wenn sie am Schluss ein positives Echo, ein Lob bekomme, sei dies eine schöne Bestätigung und eine zusätzliche Motivation.

Grosser Traum ist eigenes Bed and Breakfast

Auf die Frage nach ihrem Geheimtipp für die Küche nennt sie ihren Sous-Vide-Garer, um das Wasser punktgenau zu erhitzen. So gelinge das Fleisch genauso perfekt wie die Sauce béarnaise – und erst noch ganz ohne Stress, ohne die Gefahr, etwas falsch zu machen. «Es gibt wahnsinnig gute Tricks.» Karin Wyss tüftelt an Rezepten, bis es für sie passt. Bestes Beispiel sind die noch warmen, herrliche duftenden Cinnamon Rolls, die Zimtschnecken, die an diesem Vormittag in der Backform auf der Küchenablage stehen. Und hervorragend munden, wie der Test beweist.

Selber mag sie Meeresfrüchte, aber auch Kartoffelstock, Gemüse und Kalbshaxen. Gerne verwendet sie – als Gegensatz zu Edelstücken wie Filets – preiswertere sogenannte Second Cuts. «Die sind ausgezeichnet bei richtiger Zubereitung.»

Mit dem Start ihrer «Esswelten» ist Karin Wyss zufrieden. Eine Herausforderung sei es nun – sie gehöre nicht zur Instagram-Generation – sich einen Namen zu schaffen und dazu die sozialen Medien zu nutzen. «Ich lerne viel.» Sie ist sich bewusst, dass sie es langsam angehen lassen muss, auch wenn sie – mit sich selbst – nicht sehr geduldig sei.

Ideen hat sie noch einige. Eine sei, jeweils an einem Wochentag ein Menü zum Abholen anzubieten. Oder ein eigenes Kochbuch herauszubringen unter dem Motto «Switzerland meets Australia», was aber «wahnsinnig» viel Zeit brauche. Einer ihrer grossen Träume ist es, dereinst ein eignes Bed and Breakfast zu führen. Sie sei offen, schränke sich nicht ein, hält sie fest. Sie habe vieles erleben dürfen. Nun sei sie ihr eigener Chef und könne das machen, was ihr am liebsten sei. «Man weiss nie, was das Leben so bringt.»

