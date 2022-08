Lenzburger Stadtrat will Bereich «Jugend und Familie» stärken

Lenzburg Kinderfreundliche Gemeinde: Stadtrat anerkennt Handlungsbedarf und will Bereich «Jugend und Familie» stärken Der Lenzburger Stadtrat will zwar verzichten auf das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Mit sinnvollen Massnahmen soll die aktuelle Situation aber zielführend verbessert werden – um eine hohe Lebensqualität für Menschen allen Alters zu garantieren. Michael Hunziker 26.08.2022, 05.00 Uhr

Ein vielseitiges Angebot an Kinderbetreuung und Freizeitangeboten ist zwar vorhanden. Es fehlt aber ein Gesamtkonzept. (Symbolbild) Nadia Schärli

Gemeinsam haben die Lenzburger Einwohnerratsfraktionen von Mitte, SP, EVP und GLP das Postulat «Lenzburg wird kinderfreundliche Stadt» eingereicht. Dieses wurde im Mai 2021 überwiesen, mit dem Ziel, eine Standortbestimmung durchzuführen und zu prüfen, ob die Stadt das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde» anstreben soll. Eine solche Standortbestimmung kostet rund 2000 Franken inklusive Auswertung. Schon vor etwas mehr als drei Jahren brachte die CVP-Fraktion das Thema auf den Tisch mit einer Motion.

Im zweiten Halbjahr 2021 starteten die Arbeiten. Nach einer Kick-off-Veranstaltung füllten die Schlüsselpersonen den standardisierten Fragebogen aus. Anschliessend erfolgte die Auswertung und die Erstellung des Berichts durch die Unicef. In diesem Jahr durchgeführt worden sind eine Informationsveranstaltung sowie ein Entwicklungsworkshop zum Thema Kinder, Jugendliche und Familien.

Mit einem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis

In vielen Bereichen zeige die Stadt in der Standortbestimmung gute Resultate, verfüge bereits über ein vielseitiges Angebot und viele Aktivitäten, hält der Stadtrat jetzt in seinem Bericht fest. Er erwähnt unter anderem die Kinderbetreuung, die Jugend- und Schulsozialarbeit, die Subventionierung des Spielgruppenbesuchs oder die Unterstützung des Familienzentrums und des Jugendhauses Tommasini. Trotzdem anerkennt der Stadtrat den Handlungsbedarf. Ein Gesamtkonzept fehle.

Aber: Sinnvolle Massnahmen und eine zielführende Verbesserung der aktuellen Situation lassen sich gemäss Behörde – mit einem besseren Kosten-Nutzen-Verhältnis – erreichen ohne das Unicef-Label «Kinderfreundliche Gemeinde». Verabschiedet worden ist deshalb das Legislaturziel «Lenzburg wirkt unterstützend für die gesellschaftliche Teilhabe», um insbesondere die Bereiche «Alter/Gesundheit» sowie «Jugend und Familie» gezielt zu stärken.

Die Folgekosten fliessen ins Budget 2024 ein

Im Budget 2023 wird dem Einwohnerrat ein moderater Ausbau der heute zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen unterbreitet. Aus dem erarbeiteten Leitbild und den daraus abgeleiteten Handlungsfeldern ergibt sich dann laut Stadtrat im Laufe des nächsten Jahres ein Massnahmenkatalog. «Die entsprechenden Folgekosten fliessen ins Budget 2024 ein und werden in diesem Rahmen transparent ausgewiesen und dem Einwohnerrat unterbreitet.»