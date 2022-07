Freischaren: Friedenstanz nach einem harten Kampf um den Sieg

Lenzburg Kein Feuer, sondern ein Tanz zum Schluss: Manöver endet mit rhythmischen Friedensbekundungen Die Freischaren ergaben sich zwar wie üblich, am Ende tanzten sie aber versöhnlich mit den siegreichen Kadetten auf der Schützenmatte. Eva Wanner Jetzt kommentieren 08.07.2022, 19.33 Uhr

Tanzten gemeinsam: Freischaren und Kadetten Fabio Baranzini

Heiss. So waren die Diskussionen darüber, ob das Lenzburger Freischarenmanöver wie üblich stattfinden darf und soll angesichts der Situation in der Ukraine und der Geflüchteten, die in der Stadt untergebracht sind. Heiss brannte aber auch die Sonne auf die Zuschauenden hinunter. Und heiss war der Kampf zwischen den Freischaren und den Kadetten.

Ob auf dem Goffersberg oder auf dem Hügel unter dem Schloss: Überall trafen die geordnet marschierenden Schülerinnen und Schüler in der Kadettenuniform auf die Erwachsenen in allen möglichen Kostümen, zu Fuss, auf Velos, auf Pferden und in Kutschen aufeinander. Schüsse, Schreie, ein wildes Spektakel spielte sich ab. Die Freischaren wurden mehr und mehr zurückgedrängt, tröpfchenweise kamen sie schliesslich auf der Schützenwiese an. Köche, Chinesen, französische Soldaten, Beduinen, Marketenderinnen und was noch alles mit in den Kampf zog; eine Chance gegen die Kadetten hatten sie (wie immer) nicht.

Ein Manövertanz als Zeichen der Versöhnung

Als auch die Kadetten auf der Wiese ankamen, standen sich die beiden Formationen wortwörtlich gegenüber. Schüsse auf beiden Seiten; nach der ersten Schlacht boten die Freischaren grosszügig an, die Kadetten dürften sich ergeben. Diese weigerten sich, natürlich, waren sie doch deutlich überlegen.

Der zweite Angriff und damit das Manöver endete denn auch mit der Kapitulation der Freischaren. Also alles wie immer? Nicht ganz. Vier Bedingungen stellten die Freischaren. Erstens: freier Abzug für das unterlegene Corps. Zweitens: Bier und Wurst als Zvieri für alle Freischärlerinnen und Freischärler. Drittens: den Freischarentanz. Und ganz besonders war Bedingung Nummer vier: als Zeichen des guten Willens des Siegers und als Zeichen der Versöhnung einen Manövertanz. Die Kadetten waren einverstanden; zu Queens «We will rock you» tanzten die beiden vormaligen Gegner nun also gemeinsam. Das Publikum klatschte – und wartete. Denn normalerweise brennt am Ende des Manövers die Burg; auch das war heuer nicht der Fall.

