Streit um Kanti in Lenzburg: Stadtrat bestätigt Ortsbürger-Ängste

Lenzburg Kanti-Diskussion in Lenzburg: Der Sponsoring-Vorwurf bleibt bestehen Der Stadtrat kämpft weiter für eine Mittelschule auf dem Zeughaus-Areal. Doch dabei bestätigt er die Hauptbefürchtung der Ortsbürger: Der neue Kanti-Standort ginge mit auf ihre Kosten. Der Stadtrat wirbt derweil mit Videos für die Vorlage. Valérie Jost Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Videobotschaft vom «Gofi»: Stadtammann Daniel Mosimann. Screenshot

Auf dem Lenzburger Zeughaus-Areal soll eine Mittelschule hin. Jedenfalls, wenn es nach dem Stadtrat geht – die meisten Ortsbürger hatten bisher Bedenken: Im Dezember wehrten sie sich dagegen, ihr Grundstück dem Kanton für eine Kanti zu verkaufen oder im Baurecht zur Verfügung zu stellen. Die Vorlage wurde mit 66 zu 55 Stimmen an den Stadtrat zurückgewiesen, dem weitere Abklärungen aufgetragen wurden.

Der wichtigste Vorbehalt der Ortsbürger ist finanzieller Natur: Der Stadtrat wolle ihr Tafelsilber verscherbeln. Der Landpreis von 30,7 Millionen Franken (1'500 Franken pro Quadratmeter) sei zu tief, eine Wohnnutzung (das Areal ist im kantonalen Richtplan als Wohnschwerpunkt eingetragen) wäre lukrativer. Dies vor dem Hintergrund, dass die Einnahmequelle Kies langsam versiegt. Zusätzlich Öl ins Feuer goss der Verkauf des benachbarten Artoz-Areals zu einem viel höheren Quadratmeterpreis: Die Rede ist von 2'300 Franken.

Frau Vizeammann Franziska Möhl vor Ort auf dem Zeughaus-Areal. Screenshot

Kanti soll «nicht um jeden Preis» nach Lenzburg

Nun ging der Stadtrat zwar über die Bücher, nimmt aber nur den Verkauf aus dem Spiel (AZ vom 23.9.). Beim Baurecht bleiben die Konditionen: der Landpreis von 30,7 Millionen als Basis, der jährliche Baurechtszins von 320000 Franken, die 75 Jahre Laufzeit mit Option auf Verlängerung.

Trotz der kantonalen Strategie «Kaufen vor Mieten» würde sich die Stadt damit anscheinend im Rennen halten: «Der Kanton hat mit seiner Bevorzugung des Zeughaus-Areals im Baurecht statt des Kaufs in der Wilmatten signalisiert, dass auch das Baurecht eine realistische Option ist», so Frau Vizeammann Franziska Möhl an der vorgestrigen Infoveranstaltung.

Während dieser stellte der Stadtrat das Projekt mit seinen Vorzügen nochmals in aller Länge vor: Die Standortattraktivität werde erhöht, der Bildungsstandort gestärkt, das Gebiet West entwickelt. Es gäbe bei Turnhalle und Mensa Synergien mit dem Lenzhard und der Bevölkerung kämen die Räume auch zugute, etwa für Kultur und Sport. Trotz aller Vorteile sagt Stadtrat Martin Stücheli:

«Eine Kanti in Lenzburg soll nicht um jeden Preis realisiert werden.»

Stattdessen seien «alle Vor- und Nachteile abgewogen worden». Einige Nachteile gibt Stadtammann Daniel Mosimann als «vorhandene Befürchtungen» im Video (siehe Box) wieder: Beim Kanti-Bau würden mit den nicht mehr realisierbaren Wohnungen auch Steuereinnahmen wegfallen; die Pendlerströme nach Lenzburg würden zunehmen, und ausserhalb der Schulzeiten könne die Arealbelebung schwierig werden.

Stadtrat Martin Stücheli beim abgesägten Standort im Wil. Screenshot

Videobotschaften Auf der Webseite der Stadt sind die Argumente des Stadtrats seit vorgestern auch in Videoform zu finden. Stadtammann Daniel Mosimann, Frau Vizeammann Franziska Möhl und Stadtrat Martin Stücheli erläutern in mehreren kurzen Videos die Vor- und Nachteile einer Kanti und des Zeughaus-Areals.

Wachstumsstopp wichtiger als Ortsbürger-Finanzen

Doch die für die Ortsbürger entscheidende Angst um ihr Geld wurde trotz vier Finanzhaushalt-Rechenbeispiele nicht beseitigt. Denn Mosimann gab zu: «Dem Stadtrat ist bewusst, dass für eine maximale Ausnutzung mit Wohnungen ein höherer Preis realisiert werden könnte.» Das sei aber aus Sicht des Stadtrats «wegen des starken Wachstums der Stadt in den letzten Jahren nicht erstrebenswert». De facto bestätigt er so die Angst der Ortsbürgergemeinde: Es läge mehr drin, doch übergeordnete Überlegungen sind wichtiger. Der Vorwurf eines Kanti-Sponsorings im zweistelligen Millionenbereich ist nicht vom Tisch. Da erstaunt es nicht, dass der Beirat der Ortsbürgergemeinde die Stadtratspläne nur «grossmehrheitlich» unterstützt, während die Finanzkommission dies «einstimmig» tut, wie Franziska Möhl in einem Video sagt.

Meinungsführer der Ortsbürgergemeinde kritisierten, der Stadtrat versuche mit dem Rechenbeispiel «Bezirksgebäude», den Ortsbürgern «defizitäre Bauten unterzuschieben». Es zeigte sich zudem ein grosses Misstrauen gegenüber dem Stadtrat, was die Kanti-Vertragsverhandlungen mit dem Kanton betrifft. Ein weiterer Einwand betraf die Fläche: Wegen dem Artoz-Verkauf ist das für eine Kanti verfügbare Areal mit 20'470 Quadratmetern eigentlich zu klein für den Kanton, der 30'000 Quadratmeter will. Gemäss der Machbarkeitsstudie würde sich das Zeughaus-Areal aber «beim haushälterischen Umgang mit dem Boden» weiterhin eignen, so Mosimann.

Am 25. Oktober stimmt die Ortsbürgergemeinde über die neue Vorlage mit Baurecht ab.