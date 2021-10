Rudolf-Steiner-Schule filtert Coronaviren bald aus Luft heraus

Lenzburg In der Rudolf-Steiner-Sonderschule wird Corona bald aus der Luft gefiltert Ein Start-up betreibt in der Schule ein Pilotexemplar eines Keramikfilters, in dem das Coronavirus hängen bleibt. Gemäss Schulleiter Martin Schmidt könnten bald weitere Schulzimmer mit der Anlage ausgestattet werden – nur wenige Anpassungen seien noch nötig. Valérie Jost 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die bestehende Versuchsanordnung in der Rudolf-Steiner-Schule. zvg

In der Rudolf-Steiner-Sonderschule in Lenzburg steht die erste Luftfilteranlage des Start-ups «Nano Clean Air». Diese entfernt Corona-Aerosole über einen Keramikfilter aus der Luft, wie der Tages-Anzeiger schreibt: Zehn Stoffschläuche an der Zimmerdecke saugen ununterbrochen Luft ab. «Die Anlage funktioniert. 99,9 Prozent aller Partikel und Viren bleiben im Filter hängen», sagte Heinz Burtscher von «Nano Clean Air» gegenüber der Zeitung. Es ist nicht der erste Versuch im Aargau: Schon im Februar testete die Schule Oberentfelden ein Gerät der Zehnder Group mit Sitz in Gränichen.