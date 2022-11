Lenzburg: Ida Winter behauptet sich im Breakdance

Lenzburg Ida Winter behauptet sich in der männerdominierten Breakdance-Szene Frauen gehören ins Ballett und nicht auf die Breakdance-Bühne. Diese Meinung teilen immer noch viele in der Szene – dementsprechend werde sie auch von Männern immer noch dominiert. Ida Winter hat das Gegenteil bewiesen. Die Lenzburgerin wurde ausgezeichnet. ArgoviaToday 14.11.2022, 13.38 Uhr

Frauen, die Breakdance tanzen, ist immer noch ein sehr seltenes Bild. Eine der wenigen ist Ida Winter aus Lenzburg. Vor zehn Jahren lernt sie den Tanzstil kennen und hängt ihre Ballettschuhe an den Nagel. «Es war so, dass sich mein Körper bei diesem Tanz wohl gefühlt hat. Ganz anders als beim Ballett.», so Winter. Doch bald merkt die heute 24-Jährige, dass sie als Frau in dieser Szene doch recht alleine sei.