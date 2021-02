Lenzburg Alt-Stadtammann Hans Huber: «Ich habe meine Meinung grundlegend geändert» – und bricht Lanze für Kanti Weshalb der frühere Skeptiker zum Befürworter einer Mittelschule im Zeughaus wurde, und warum er die nachträglich ins Spiel gebrachte Wilmatten für ungeeignet hält. Ruth Steiner 27.02.2021, 05.00 Uhr

Hans Huber plädiert für die Ansiedelung einer Kantonsschule auf dem Zeughaus-Areal in Lenzburg. Britta Gut

Von der Jahrtausendwende bis 2012 war Hans Huber (FDP) Mitglied der Lenzburger Stadtregierung, davon sieben Jahre Stadtammann. Elf Jahre lang hat er das Ressort Bau und Umwelt geleitet. In seiner Amtszeit wurden verschiedene grosse Bauprojekte angepackt und der Grundstein gelegt für die nachmalige Entwicklung der Stadt. Jetzt legt der heute 74-jährige Hans Huber jedoch Wert darauf, dass er sich bei der Kanti-Frage als Einwohner und Ortsbürger der Stadt Lenzburg äussert.

Gleich zu Beginn des Gesprächs gesteht der frühere Unternehmer und spätere Stadtammann seine ursprünglich kritische Haltung dem Ansinnen des Stadtrats gegenüber. In der Zwischenzeit hat er eine Kehrtwende gemacht. «Ich habe meine ursprüngliche Meinung zu einer Kantonsschule in Lenzburg grundlegend geändert», sagt er nun. Pendant zur Berufsschule im Osten schaffen Seine Abkehr von der einst ablehnenden Haltung begründet er so:

«Nicht jedes Vorhaben kann an der Wertschöpfung gemessen werden. Vor allem nicht bei der Bildung und Kultur.»

Doch gerade in diesen Belangen hätte die Ortsbürgergemeinde in der Vergangenheit grosszügige Beiträge geleistet, windet Hans Huber den Ortsbürgern ein Kränzchen. Und er zählt konkrete Beispiele auf: «Ich denke da unter anderem an die Bereitschaft, dem Stapferhaus das alte Zeughaus während vielen Jahren für ihre Ausstellungen zu Verfügung zu stellen. Ich denke an den Umbau und die Neugestaltung des Museum Burghalde sowie an die unzähligen Unterstützungen für das gelebte Brauchtum in der Stadt.»

Huber stellt sich voll hinter den vom Stadtrat vorgeschlagenen und beim Kanton eingebrachten Kanti-Standort im alten Zeughaus. Er unterstreicht die Lage des Areals am Westende Lenzburgs mit der Nähe zum Bahnhof und zu den Schul- und Sportanlagen Lenzhard. Und er zieht einen Vergleich mit der Berufsschule (BSL) an der östlichen Peripherie der Stadt beim Autobahnzubringer A1 mit einem Parkhaus und einer Bushaltestelle für Berufsschule und Weiterbildungszentrum.

Aufnahmen vom Zeughausareal. Hier möchte Lenzburg eine Kantonsschule ansiedeln. (Archivbild)

Claudio Thoma

Alternativen sind ungenügend

Eine solch gute Ausgangslage könnte beim ins Spiel gebrachten Alternativstandort in der Wilmatten nicht geschaffen werden, sagt Huber. Eine verkehrstechnische Erschliessung der Wilmatten bezeichnet er als «problematisch». Die Verkehrssituation beim nahen Knoten Bleiche habe bereits beim Bau der Kerntangente wegen der speziellen Lage bei der Ampelanlage aus Platzgründen nicht zufriedenstellend gelöst werden können, argumentiert er.

Als weiteren Grund, weshalb Hans Huber einen «solch grossen Schulkomplex in der Wilmatten als ungeeignet» erachtet, ist die schon von anderer Seite mehrmals eingebrachte Wichtigkeit des Gebiets als grüne Lunge der Stadt. Huber spricht von der Wilmatten als «Teil des grossartigen Nah- und Erholungsgebietes Aabach und Wiltäli».

Spaziergänger, Jogger, Sportler und Schüler auf dem Weg zum Sportplatz nutzten das gut erschlossene Gelände am Aabach entlang ebenso die Bewohner des Alterszentrums Obere Mühle schätzten die kurze Gehdistanz ins Grüne. Huber richtet einen Aufruf an die Ortsbürgergemeinde, noch einmal über die Bücher zu gehen. Anschliessend sei «dem Kanton mit Nachdruck das entsprechende Angebot zu machen».

Das Geschäft soll an der nächsten Ortsbürgergemeindeversammlung im Juni erneut behandelt werden. Dies, nachdem die Ortsbürger eine «Kantonsschule im alten Zeughaus» am 7. Dezember mit 66 zu 55 Stimmen zurückgewiesen hatten. Der Stadtrat wurde damals beauftragt, eine alternative Nutzung des Zeughaus-Areals zu prüfen, basierend auf einem Studienwettbewerb der vor zwanzig Jahren erstellt worden war.

Die Ortsbürgergemeinde wollte noch im Dezember 2020 keine Kantonsschule auf dem Zeughaus-Areal. Sie wies die entsprechenden Anträge des Stadtrats zurück. Ruth Steiner

Einsatz der Ortsbürger für die Bildung und die Jugend

Hans Huber hofft, dass die laufende Diskussion den Weg ebnet für eine Kantonsschule im alten Zeughaus und für die Ortsbürger beim nächsten Entscheid im Juni die Vorteile überwiegen, die diese Lösung für die Stadtentwicklung im Westen bringt.

Huber führt aus: «An vielen Ortsbürgergemeindeversammlungen habe ich erfahren, dass die Ortsbürger mit den finanziellen Ressourcen sorgfältig und umsichtig umgehen.» Deswegen sagt er weiter:

«Das Zeughausareal für den Bau einer Kantonsschule abzugeben, sei es im Baurecht oder durch einen Verkauf, macht Sinn und sichert der Ortsbürgergemeinde Einnahmen.»

Und zum Schluss hält Huber fest, mit einem «Ja» würde die Ortsbürgergemeinde «einen grossen Beitrag an die Bildung und die Zukunft unserer Jugend leisten.»