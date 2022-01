Jahresrückblick Hypothekarbank Lenzburg: Mit Vollgas weg vom Geschäft mit den Zinsen Höhere Erfolge und höherer Gewinn trotz höherer Kosten: Die «Hypi» Lenzburg blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Das soll sich in der Dividende widerspiegeln. Florian Wicki 21.01.2022, 17.59 Uhr

Asset-Management-Chef Reto Hünerwadel, CEO Marianne Wildi, CEO und Gerhard Hanhart, Verwaltungsratspräsident der Hypi (Bild von 2020) Alex Spichale

Die Hypothekarbank Lenzburg hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Das verkündeten CEO Marianne Wildi, Verwaltungsratspräsident Gerhard Hanhart und Asset-Management-Chef Reto Huenerwadel an der Bilanzmedienkonferenz vom Freitag. Wie im vergangenen Jahr fand sie –dem Coronavirus geschuldet – online statt.

Das Jahr sei sowieso von Corona geprägt gewesen, erklärte Gerhard Hanhart: «Von den Mitarbeitenden wurde aufgrund von Teamaufteilungen auf verschiedene Standorte, Verlegung der Arbeitsplätze ins Homeoffice und Hygienevorschriften beim Kundenkontakt viel Flexibilität abverlangt.» Doch die Pandemie sei nicht die einzige Herausforderung, welche die «Hypi» im vergangenen Jahr beschäftigt habe, so Hanhart: «Die andauernde Tiefstzinsphase führte im Zinsdifferenzgeschäft zu einer weiteren Erodierung der Zinsmarge.»

Mit dem Zinsdifferenzgeschäft, dem klassischsten aller Bankgeschäfte, macht die Bank immer noch rund 60 Prozent ihres Gesamtertrages. Und zwar, indem die Hypi, so wie alle anderen Banken, auf Kredite, die sie vergibt, höhere Zinsen verlangt, als sie an ihre Einleger ausbezahlt. Sinkt die Zinsmarge – Ende 2021 lag diese bei 0,88 Prozent und damit unter dem Vorjahreswert von 0,96 Prozent –, sinken die Einnahmen aus dem Zinsgeschäft früher oder später.

Reingewinn steigt wieder an

In diesem Jahr konnte die Bank alle ihre Erträge steigern. So ist der Geschäftsertrag insgesamt um 6,8 Prozent auf 90,8 Millionen Franken gestiegen, während der Reingewinn um 1 Prozent auf 18,3 Millionen Franken zugenommen hat. Dies natürlich alles in Relation zum deutlich schlechteren 2020, als die Bank mit 18,1 Millionen Franken 14 Prozent weniger Gewinn als im Jahr davor erwirtschaftet hat.

Durch weitere Investitionen geschäftet die Bank ein bisschen weniger rentabel als im Vorjahr. Das lässt sich an der Cost-Income-Ratio bemessen, die von 60,1 Prozent auf 61 Prozent gestiegen ist. Das heisst, dass die Bank von jedem erwirtschafteten Franken 61 Rappen direkt wieder ausgibt.

Dafür geniesst die Bank weiterhin grosses Vertrauen in der Bevölkerung. So stiegen die Kundengelder um 485 Millionen Franken oder 11,5 Prozent auf 4,7 Milliarden Franken. Einen grossen Anteil daran hatte die Schweizer Digitalbank Neon, die mit der «Hypi» zusammenarbeitet und ihre Kundenvermögen dort deponiert: der Neon-Anteil beträgt stolze 267,5 Millionen Franken.

Erhöhung der Dividende beantragt

Mit den tiefen Zinsen ist es nachvollziehbar, dass die «Hypi» die Abhängigkeit vom Zinsdifferenzgeschäft reduzieren möchte. So lautet auch die neue Strategie der Bank, welche sie nun für die kommenden vier Jahre verfolgen will: «inspire – innovate – navigate». Unter diesem Motto sollen die Bereiche Customer Experience, Operational Excellence und das Data Driven Business verstärkt werden. So will die Bank vermehrt zinsunabhängige Geschäftsaktivitäten im Anlage-, Finstar- und Open-Banking-Geschäft weiter fördern, die Bank soll damit vermehrt als Dienstleisterin auftreten. Deswegen erwartet die Bank für das kommende Jahr auch weitere Ertragssteigerungen im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft und im Bereich Services.

Bereits jetzt verfügt die Bank über eine «stabilen Ertragslage», sie sieht «Fortschritte bei der Diversifikation der Ertragsquellen». Das veranlasst den Verwaltungsrat dazu, Aktionäre der Bank zu belohnen: Er will der Generalversammlung eine leichte Erhöhung der Dividende vorschlagen, 115 Franken pro Aktie statt wie bisher 110 Franken. Die Gewinnausschüttung beträgt auf dieser Basis insgesamt 8,3 Millionen Franken.

Neue Verwaltungsrätin kommt von der UBS

Und schliesslich verkündete die «Hypi» auch eine personelle Neubesetzung. Im August gab René Brülhart, damals noch Verwaltungsratsmitglied der «Hypi», per sofort seinen Rücktritt bekannt. Dies geschah ungefähr zeitgleich mit seiner Verwicklung in einen Amtsmissbrauch-Prozess im Vatikan. Brülhart war damals als ehemaliger Präsident der vatikanischen Finanzaufsicht angeklagt worden.

Die Bank hat nun Susanne Ziegler als Nachfolgerin nominiert. Damit sollen die Kompetenzen des Verwaltungsrats im Bereich der digitalen Transformation und dem Risikomanagement, insbesondere den operationellen Risiken, verstärkt werden, wie gestern zu erfahren war. Ziegler stand die letzten 20 Jahre im Sold der Schweizer Grossbank UBS, zuletzt als Head Banking Products, wo sie der Entwicklung von Produktangeboten und der Digitalisierung von Produkten, Prozessen und verschiedenen Kanälen im Schweizer Markt vorstand. Sie ziehe sich nun aus dem operativen Geschäft zurück, erklärte Hanhart, um ihre beratenden Tätigkeiten verschiedenen Unternehmen anbieten zu können.

Ziegler wird der kommenden Generalversammlung der Bank vom 19. März zur Wahl vorgeschlagen. Aufgrund der epidemiologischen Lage finde auch diese Versammlung wieder ohne die physische Präsenz von Aktionärinnen und Aktionären statt.