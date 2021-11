«Lenzburg Persönlich» im Stapferhaus mit Hypi-Chefin Wildi

Lenzburg Hypi-Chefin Marianne Wildi diskutiert mit Pfarrer Roland Häfliger über Geld und Geist In der 20. Ausgabe der Gesprächsreihe «Lenzburg Persönlich» im Stapferhaus drehte sich alles um das Thema «Geist und Geld». Auch die Kirche habe sich mit Geldfragen zu befassen, sagte er. Markus Christen 07.11.2021, 18.24 Uhr

Roland Häfliger, Marianne Wildi und Alexander Krebs (von links) beim Gespräch am «Persönlich» in Lenzburg. Markus Christen

Intuitiv scheinen die Rollen klar verteilt, wenn der CEO einer Bank sowie ein Pfarrer das Thema «Geld und Geist» erörtern. Allein die jeweilige Funktionsbeschreibung weist die Positionen eindeutig genug zu. Erstgenannter leitet die Geschicke eines Geldinstituts, zweiterer engagiert sich als Geistlicher und Seelsorger.

Doch bei ihrem gemeinsamen Gespräch gestern Sonntag machten Marianne Wildi und Roland Häfliger deutlich, dass man sowohl bei der Etablierung von vermeintlich kontrastierenden Konzepten wie Geld und Geist als auch bei der Zuschreibung von Rollen kaum vorsichtig genug sein kann. Wobei Letzteres nicht etwa daran liegt, dass die Geschäftsleiterin der Hypothekarbank Lenzburg und der katholische Pfarrer des Pastoralraums Lenzburg in auffallender Weise aus der Rolle fallen würden, sondern vielmehr daran, dass beide einen pragmatischen Blick auf ihre jeweiligen Aufgabenbereiche und Verantwortungen pflegen.

«Wer Geld und Geist als starre Gegensätze auffasst, muss sehr aufpassen. Schnell lügt er sich in die eigene Tasche. Selbstverständlich hat sich auch die Kirche mit Geldfragen zu befassen», meinte Pfarrer Häfliger, der seine Arbeit für den Pastoralraum, dem 13'000 Katholiken in 19 politischen Gemeinden angehören, vor genau 20 Jahren aufgenommen hat.

Marianne Wildi ihrerseits ist auf ihrem beruflichen Werdegang eher zufällig an das heute von ihr geführte Lenzburger Geldinstitut geraten. «Eigentlich wollte ich mich in einem Hotel bewerben, aber das befand sich in Rheinfelden und mir zu weit weg», sagte die in Schafisheim aufgewachsene Geschäftsleiterin. Bei der Hypothekarbank bot man ihr in der Folge eine Stelle in der Informatik-Abteilung an, da man diese nicht intern vermitteln konnte.

«Ich war einfach froh, dass ich einen Job hatte.»

Duzis beim Kaffee mit dem VR-Präsidenten der UBS

Bereits zum 20. Mal ging «Lenzburg Persönlich» über die Bühne. Für dieses Jubiläum, zu dem auch alle bisherigen Gesprächspartner eingeladen waren, war das organisierende Müllerhaus Lenzburg im Stapferhaus beim Bahnhof zu Gast. Rund 150 Gäste wohnten dem Anlass bei.

Unter der erstmaligen Gesprächsleitung von Alexander Krebs, dem Präsidenten des Stiftungsrates des Müllerhauses, eröffnete sich ein Diskurs- und Begegnungsraum, in dem grössere und gewichtigere Gedankengänge ebenso Platz fanden wie persönliche Anekdoten, Jugenderinnerungen und amüsante Geistesblitze.

Gespannt lauschten die Zuhörerinnen und Zuhörer etwa als Pfarrer Häfliger, der zwei Jahre in Rom studierte, von seinen Begegnungen mit Papst Johannes Paul II. in der Privatkapelle des Apostolischen Palastes berichtete. Herzhaftes Lachen wiederum löste die Anekdote von Marianne Wildi aus, in der sie rekapitulierte, wie sie bei einem Espresso mit Axel Weber, dem Verwaltungsratspräsidenten der UBS, Duzis machte.