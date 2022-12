Trotz Energiesparen: Klima-Aktion erhellt Lenzburger Altstadt

Lenzburg Hunderte Teelichter, Punsch und Guetzli: Klimagruppe sorgt trotz Stromsparmodus für Weihnachtsstimmung Wegen Stromsparmassnahmen bleibt die Weihnachtsbeleuchtung in der Lenzburger Altstadt dieses Jahr aus. Eine Aktion der ortseigenen Klimagruppe sorgte dennoch für vorweihnachtliche Stimmung. 02.12.2022, 08.28 Uhr

Als Antwort auf die aktuelle Energieknappheit haben sich dieses Jahr viele Aargauer Gemeinden gegen eine Weihnachtsbeleuchtung entschieden. So auch die Stadt Lenzburg. Am Donnerstagabend wurde die Lenzburger Altstadt allerdings dennoch erhellt – dank einer Aktion der ortseigenen Klimagruppe.

Hunderte Teelichter hüllen die Rathausgasse in vorweihnachtlichen Kerzenschein. Darüber hinaus luden die Mitglieder der Klimagruppe Passantinnen und Passanten zu veganen Guetzli und Punsch ein. Dies schreibt die Gruppe in einer Mitteilung am Freitagmorgen.

«Warme Weihnachtsstimmung erfreut die Menschen und gehört für viele zum Dezember dazu», wird Anna-Lena Draths, Mitorganisatorin und Grüne Einwohnerrätin in Lenzburg, zitiert. Es sei schön, mit dieser kleinen Aktion zu zeigen, dass man auch auf nachhaltige und rücksichtsvolle Weise miteinander in die kalte Jahreszeit starten könne. Und Mitorganisatorin Kristina Schärer erklärte: «Uns ist es wichtig, dass alle am gleichen Strang ziehen, beim Energiesparen, wie auch beim Klimaschutz. Die Themen sind ja auch eng verbunden.»

So viel Energie verbrauchen Weihnachtsbeleuchtungen

Dass Weihnachtsbeleuchtungen in der Schweiz viel Energie verbrauchen, rechnet die Klimagruppe in ihrer Mitteilung gleich vor. Rund zwei Prozent am Schweizer Energieverbrauch würden im Dezember laut Schätzungen der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz auf Weihnachtsbeleuchtungen entfallen. «Energiesparen ist nicht nur dieses Jahr, sondern jedes Jahr wichtig. Weihnachtsbeleuchtung, vor allem auch private, verbraucht unnötig viel Strom», wird Peter Weihrauch, Mitorganisator und Co-Präsident der Jungen Grünen Aargau kommentiert.

Neben dem symbolischen Aufruf für Stromsparen und Klimaschutz sei aber auch das Beisammensein im Fokus der Aktion gestanden, wie es in der Mitteilung heisst. Anna-Lena Draths dazu: «Vor allem in Krisenzeiten ist Zusammenhalt wichtig. Kleine Momente der Begegnungen, welche die Aktion ermöglicht hat, sind extrem wertvoll.» (luk)