Lenzburg Hoffnung auf gutes Wetter: Am Samstag öffnet das Lenzburger Schwimmbad seine Tore Noch ist das Wasser 13 Grad kalt. Neu wurde eine Schwimmbahn als Green-Line eingerichtet – für «Fun und Chill». Anja Suter 04.05.2021, 05.00 Uhr

Jährliche Pressekonferenz des Schwimmbades Walkenmatt in Lenzburg. (von Links) Christof Hübscher und Christoph Remund Anja Suter / Aargauer Zeitung

Sieben Grad die Luft und 13 Grad das Wasser zeigte die Anzeigetafel gestern im Schwimmbad in Lenzburg an. Auch wenn es noch kühl ist, rechnet Bademeister Christof Hübscher für die Eröffnung am kommenden Samstag mit besserem Wetter. «Ich hoffe auf 18 bis 19 Grad», sagt er. Auf jeden Fall freue er sich schon sehr auf die Eröffnung, sagt Hübscher. Für den Bademeister ist es die 21. Saison im Schwimmbad in Lenzburg. Im Gegensatz zur Saison 2020, in welcher die Eröffnung coronabedingt mit einem Monat Verspätung erfolgte, darf das Schwimmbad seine Tore in diesem Jahr wieder pünktlich öffnen.