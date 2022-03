Nachruf auf den Lenzburger Altstadtrat Hans K. Gloor.

Lenzburg Hans K. Gloor: Der ehemalige Lenzburger Stadtrat ist verstorben Der 92-Jährige kümmerte sich in seiner Zeit in der Lenzburger Politik viel um das Schulwesen. Er engagierte sich zudem auch für karitative Zwecke, so war er Mitbegründer des Lenzburger Rotary Clubs, der das Lenzburger Fischessen einführte. Anja Suter 08.03.2022, 05.00 Uhr

Hans K. Gloor sass während zehn Jahren für die FDP im Lenzburger Stadtrat. zvg

In Lenzburg ist am 2. März 2022 Hans K. Gloor im Alter von 92 Jahren gestorben. Nur zwei Tage später ist ihm seine Frau Rosemarie Gloor-Zubler gefolgt. Das Ehepaar wohnte in Lenzburg an der Sonnenbergstrasse.

Hans K. Gloor war in Lenzburg eine grosse Figur. Er prägte die Stadt unter anderem in seiner Zeit als Stadtrat, in dem er von 1975 bis 1985 für die FDP Mitglied war. Das Mitwirken des Unternehmers in Lenzburg begann aber schon vor seiner Zeit in der Exekutive der Stadt. So war er ab 1962 Mitglied der Betriebskommission der SWL AG, in der Kommission engagierte er sich während elf Jahren.

Zudem wirkte er von 1966 bis 1977 in der Lenzburger Ortsbürgerkommission mit. 1972 wurde Hans K. Gloor für die FDP in den Lenzburger Einwohnerrat gewählt, dort präsidierte er im Jahr 74/75 die Rechnungsprüfungskommission.

Der 28. September 1975 dürfte für Hans K. Gloor ein grosser Tag gewesen sein, er wurde gewählt – und das gleich in zwei Ämter. Der Lenzburger wurde sowohl in den Stadtrat wie auch in die Schulpflege gewählt. Als Stadtrat bekam Hans K. Gloor das Schulwesen, die Betreuung der Regionalplanung und die Stellvertretung des Führsorgewesens zugesprochen.

Der Lenzburger entschied sich, auf die Übernahme des Amts des Schulpflegepräsidenten zu verzichten, was damals ein Novum war. Bereits 1975 wurde Gloor Vizepräsident der Jugendfestkommission, die er im darauffolgenden Jahr präsidierte.

Er war Initiant des Lenzburger Rotary Clubs

Auch in seinen zehn Jahren als Stadtrat wirkte Hans K. Gloor in diversen Kommissionen mit. In einigen davon beschäftigte sich der Vater von drei Kindern mit dem Schulwesen von Lenzburg.

So präsidierte er unter anderem die Kommission der Schulanlage Angelrain. Die Renovierung des Schulhauses konnte er während seiner Amtszeit bis zur Fertigstellung begleiten. Zudem wurde er auch als Präsident der Planungskommission für die neue Sportanlage Neuhof für die Berufsschulen gewählt.

Nebst der Lenzburger Politik engagierte sich Hans K. Gloor auch für karitative Zwecke. Von ihm stammte die Idee zur Gründung eines Rotary Clubs in Lenzburg, welcher schliesslich im April 1962 mit 24 Mitgliedern entstand. Der Club führte unter anderem das Lenzburger Fischessen im Stadtzelt ein, dessen Erlös jeweils gemeinnützigen oder kulturellen Zwecken zu Gute kommt.

Die Bestattung von Hans K. und Rosemarie Gloor-Zubler findet im engsten Familienkreis statt. Es wird keine Abdankungsfeier geben.