Lenzburg Händler, Gaukler, Falkner: Der grosse Mittelaltermarkt verspricht viel Spektakel Noch bis am Sonntag sind grosse und kleine Besucherinnen und Besucher auf Schloss Lenzburg eingeladen. An über 40 Markt- und Handwerksständen bieten Händler ihre Waren an. Damit nicht genug. Michael Hunziker 09.09.2022, 16.26 Uhr

Speckstein schleifen vor den Schlossmauern: Jeder kann einen Versuch wagen. mhu

Dieses Eintauchen in die Vergangenheit ist wahrlich eine Reise für alle Sinne: Hier duftet es nach frischem Brot, dort liegt der Geruch von gekochtem Fisch und von Holzkohle in der Luft, hier klirren die Schwerter, dort hämmert der Schmied, hier werden Beerenweine degustiert, dort handgefertigte Kleider begutachtet und gleich auch probiert, hier sind Flötenklänge zu hören, dort ist das Krächzen des Greifvogels zu vernehmen. Etwas weiter lauschen die Kinder dem Geschichtenerzähler «Märlin».

Ein buntes Treiben und ein munteres Stimmengewirr herrschen an diesem Freitagvormittag am grossen Mittelaltermarkt rund um das altehrwürdige Schloss Lenzburg. An über 40 Markt- und Handwerksständen bieten Händler bis Sonntagabend, 11. September, ihre Waren an: Schmuck und Stoffe genauso wie Gewürze und Tinkturen. Gaukler sorgen für Spektakel, historische Darstellerinnen und Darsteller bringen Leben in die prächtige Anlage.

Ein Besuch lohnt sich für Mittelalter-Interessierte sowieso, aber ebenfalls für die ganze Familie, sagt Sibylla Fischer, Leiterin Marketing und Kommunikation beim zuständigen Museum Aargau. Der Anlass sei denn auch mehr als ein Markt, stellt sie fest. Geboten werde viel Spektakel.

Neu in diesem Jahr ist der Mittelaltermarkt am Samstagabend, 10. September, bis 20 Uhr geöffnet. Ab 18 Uhr ertönen mittelalterliche Klänge von Kel Amrûn. Sibylla Fischer hofft auf viele zufriedene Besucherinnen und Besucher, die das Angebot schätzen und die verlängerte Öffnungszeit nutzen, um in die einzigartige Welt des Mittelalters einzutauchen.

Für sie sei das Gesamtpaket grossartig, antwortet Projektleiterin Livia Lüthi auf die Frage, worauf sie sich persönlich besonders freut. Als Stichworte nennt sie das feine Essen, die tollen Produkte zum Kaufen, aber auch die Auftritte der Gruppen wie das Zähringervolk, die Schwertkampfgruppe «Sonnwendlig 1480» oder der Falkner und sein Team.

Mittelaltermarkt auf Schloss Lenzburg bis Sonntag, 11. September; Samstag 10 bis 20 Uhr, Sonntag 10 bis 17 Uhr; Eintrittspreise auf www.museum­aargau.ch/schloss-lenzburg/