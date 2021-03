Lenzburg Grossvater schickt Nacktfoto an Enkelin – und gerät vor dem Bezirksgericht in Erklärungsnotstand Ein 77-Jähriger machte sich der Pornografie schuldig, nicht aber sexueller Handlungen mit seiner Enkelin. Peter Weingartner 31.03.2021, 05.00 Uhr

Ein 77-Jähriger musste sich vor dem Bezirksgericht Lenzburg verantworten.

Chris Iseli / LZB

Es sind happige Vorwürfe, die die Staatsanwaltschaft Fritz (Name geändert), 77, macht. Am Lenzburger Jugendfest 2018 soll er seiner Enkelin Tamara (Name geändert), damals 8, mit seiner Hand unter den Rock ans Gesäss gegriffen und sie zwischen den Beinen sowie im Genitalbereich berührt haben. Dies beim Anstehen vor einer Bahn im Lunapark. Tamara sei dabei hinter der Frau von Fritz und vor Fritz angestanden. Sexuelle Handlung mit einem Kind? Sexuelle Belästigung?



Fritz streitet dies ab. Er hätte mit seiner Frau den 20. Hochzeitstag feiern wollen, doch Tamara habe ihnen den Tag mit ihrem schwierigen Verhalten «kaputt gemacht». Eventuell einen Klaps auf den Hintern deswegen, könnte sein, meint er. Dazu komme, dass Tamara erst zweieinhalb Monate nach der ersten Befragung von dieser Sache gesprochen habe.



Suggestive Beeinflussung des Opfers?

Und die Verteidigung moniert, Tamara sei bei der Befragung «suggestiv beeinflusst» worden. Im Klartext: Man habe suggestiv geschlossene Fragen gestellt, um mit der Zeit konsistente Aussagen zu erhalten. Die Staatsanwaltschaften von Baselland (Wohnkanton von Fritz) und Aargau (Wohnort von Tamara, die getrennt vom Vater bei ihrer Mutter, der Tochter von Fritz, lebt) seien «von Anfang an voreingenommen» vorgegangen und hätten bei den Einvernahmen ein «übereifriges Verhalten» an den Tag gelegt.

Die massive suggestive Beeinflussung bezüglich des Griffs unter den Rock habe das Kind zu den Aussagen verleitet, sagt die Verteidigerin. Wollte Tamara die Erwartung der Mutter erfüllen? Die Familie nicht enttäuschen? Gerichtspräsident Daniel Aeschbach spricht Fritz in diesem Punkt frei. Zum einen seien die Aussagen widersprüchlich; zum andern wäre es schwierig gewesen, Tamara in aller Öffentlichkeit unter den Rock zu greifen, ohne dass dies bemerkt worden wäre.

«Eine sexuelle Handlung ist nicht nachgewiesen», sagt Daniel Aeschbach; nach dem Grundsatz «im Zweifel für den Angeklagten» erfolgt der Freispruch.



Nicht so beim Vorwurf der Pornografie. Der Vorfall ereignete sich 12 Tage nach dem Besuch des Jugendfests. Und erst diese Geschichte führte zur Anzeige und zur Festnahme von Fritz; vier Tage sass er in Untersuchungshaft. Das Corpus Delicti, das Beweisstück, ist ein Bild, das gemäss Anklageschrift den erigierten Penis von Fritz zeige.

Das Bild ist der Höhepunkt eines Chatverlaufs zwischen Tamara und Fritz via Whatsapp. Ein Chat, teils als Sprachnachrichten, der am Mittag begann und um 22 Uhr endete. In deren Verlauf schickt Tamara Fritz ein Foto, auf dem sie nackt auf dem Boden liegt und die Zunge herausstreckt. Fritz schreibt; «Ich vermisse dich» und schickt 12 Herzchen hintennach. Liebeserklärungen wie «Tamara ich liebe dich. Ich möchte dich umarmen». Kussmund- und Herz-Emojis.



Das Selfie aus dem Badezimmer

Am Abend schickt ihr Fritz ein Foto mit nacktem Oberkörper mit dem Titel «Powerman». Und schliesslich besagtes Foto, auf dem der Grossvater von den Genitalien (übermächtig im Vordergrund) aufwärts bis zum Kopf zu sehen ist. Ein Selfie aus dem Badezimmer. Ohne Erektion.

Doch der Tatbestand der Pornografie ist für Daniel Aeschbach aufgrund des Kontextes (Chat) auch so erfüllt. Da nützt es nichts, dass Fritz, Angehöriger einer Glaubensgemeinschaft ausserhalb der Landeskirchen, sich schämt für seine, wie er verharmlosend sagt, «blödsinnige, unbedachte Handlung ohne sexuelle Motivation dahinter».



Foto als Zufallsprodukt? Eine Aussage, die Tamaras Vater, der im Gegensatz zu ihrer Mutter der Verhandlung beiwohnt, «lächerlich» findet, «nicht ernst zu nehmen», zumal Fritz Hobby-Fotograf ist. Er weist auch darauf hin, dass die Geschichte Tamara «extrem belastet» habe.

Die Strafe: eine bedingte Geldstrafe von 12'000 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Keine Vorstrafen, keine schlechte Prognose. Die Staatsanwaltschaft hatte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten gefordert. Dazu kommt eine Busse von 3000 Franken, die Fritz zu bezahlen hat. Genauso wie zwei Drittel der Verfahrenskosten.



Das Handy von Fritz, pensionierter Informatiker, wo nichts Pornografisches gefunden wurde, wird vernichtet; Tamara kann ihres, auf dem Adressen pornografischer Seiten gefunden worden seien, von der Familie abholen lassen, sobald das Urteil rechtsgültig ist. Das Urteil kann ans Obergericht weiter gezogen werden.