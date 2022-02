Kanton und Stadt sind zufrieden mit dem neuen Knoten Neuhof

Lenzburg Grossprojekt Kreuzung Neuhof: Kanton und Stadt sind zufrieden Erst im Herbst wird der Kanton messen, wie sich der Verkehr nach dem Neubau des Tunnels und der Umgestaltung der Kreuzung entwickelt hat. Doch obwohl noch nicht messbar, sehen sowohl Kanton als auch Stadt eine Verbesserung. Eva Wanner 02.02.2022, 05.00 Uhr

Der neue Knoten Neuhof und der Tunnel haben die Situation verbessert, sind sich Kanton und Stadt einig. Severin Bigler

Der Verkehr rollt. Eine Aussage, die über die Kreuzung Neuhof und die Strassen dahinter und davor bis vor kurzem so nicht hätte gemacht werden können. Zeitweise kamen Autofahrerinnen und Autofahrer nur im Schritttempo vorwärts. Oder wie es der Kanton ausdrückte: «Der A1-Autobahnzubringer am Knoten Neuhof in Lenzburg stösst mit 27'000 Fahrzeugen pro Tag schon lange an seine Leistungsgrenze. Bereits heute bilden sich zu Spitzenstunden weitläufige Rückstaus zu den Autobahnausfahrten von Zürich und Bern sowie in Richtung Stadt und ins Bünztal.»

Diese Aussage fiel 2012, wohlgemerkt. Damals, als der Grosskredit von 75 Millionen Franken für den massiven Umbau in die Anhörung geschickt wurde. Gebaut wurde dann schliesslich ab Anfang 2018, und im August des letzten Jahres konnte der völlig neu gestaltete Knoten endlich eingeweiht werden.

Beziehungsweise: «Am 5. August 2021 konnte nach rund 3½-jähriger Bauzeit das Hauptelement des kantonalen Grossprojekts am A1-Zubringer in Lenzburg, der Tunnel Neuhof, feierlich in Betrieb genommen werden», schreibt der Kanton auf eine Anfrage zum Knoten hin. Damit war also der grösste Schritt geschafft, ganz fertig waren die Arbeiten vor einem halben Jahr aber noch nicht. «Bis Ende 2021 wurde die Bauphase 3 wie geplant abgeschlossen. Mittlerweile sind die Restflächen fertiggestellt und die Provisorien und Installationen rückgebaut. Unter anderem ist der Kreisel Gexi wieder in Betrieb.»

«Behinderungen und längere Reisezeiten gehören der Vergangenheit an»

Der Kanton ist zufrieden mit dem Ergebnis. «Mit dem zweispurigen Tunnel Neuhof sind die früheren Kapazitätsprobleme am Knoten Neuhof durch die Entflechtung der Verkehrsströme gelöst.» Der Verkehr zwischen der A1 und dem Bünztal rolle dank der 362 Meter langen unterirdischen Strasse behinderungsfrei und verbessere damit die Anbindung dieser Gemeinden. Und wie es der damalige Grossratspräsident Pascal Furrer bei der Tunneleröffnung sagte: «Der Knoten ist nicht nur für die Region Lenzburg sehr wichtig, sondern wir hängen damit das Freiamt an die grosse weite Welt an.»

Der Kanton geht davon aus, dass der Ausweichverkehr minimiert wurde, da nun die Hauptachse besser funktioniere. «Selbst zu Verkehrsspitzenzeiten treten mit der neuen Lichtsignalanlage am Knoten Neuhof keine Rückstaus mehr auf. Behinderungen und längere Reisezeiten gehören der Vergangenheit an.» Verbesserungen seien auch für den Velo- und Fussverkehr realisiert worden.

Der Kanton misst im Herbst

Noch kann der Kanton den Erfolg nicht mit Zahlen belegen, aber: «Auch wenn detaillierte Verkehrszählungen zur Überprüfung der Projektziele noch ausstehend sind, kann eine positive Bilanz gezogen werden. Die bisherigen Beobachtungen entsprechen den Erwartungen. Die Verkehrserhebung für das Nachher-Monitoring findet voraussichtlich im Herbst 2022 statt.»

Anders die Stadt Lenzburg. An der Hendschikerstrasse seien im letzten Jahr bereits einmal Verkehrszahlen erhoben worden, heisst es dort auf Anfrage. Mit einem grossen Aber: «Gegenüber früheren Jahren stellen wir eine Reduktion der Verkehrsmenge (DTV) fest. Diese Reduktion ist jedoch auf die Pandemie (Homeoffice) zurückzuführen. Daher können keine verlässlichen Angaben gemacht werden.»

Dennoch ist Lenzburg zufrieden mit dem Ergebnis am Knoten Neuhof. «Der Verkehr Richtung Autobahn/Bünztal fliesst besser ab, der Verkehr aus dem Bünztal und von der Autobahn Richtung Stadt wird dosiert. Daher hat sich die Rückstausituation am Knoten Freiämterplatz verbessert.» Eine Verbesserung also auch in Richtung Stadt.