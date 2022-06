Der Gedankenspeicher provoziert viele kritische Voten

Lenzburg Grosser Rat spricht zwar 20 Millionen für den Neubau des Bezirksgerichts, stört sich aber an der Kunst am Bau Die Notwendigkeit des Neubaus war unumstritten. Umso mehr jedoch die Ästhetik des «Gedankenspeichers», der als Kunst am Bau vor dem neuen Gebäude am Malagarain zu stehen kommen soll. Eva Wanner 22.06.2022, 05.00 Uhr

Der «Gedankenspeicher» wurde im Grossen Rat heftig kritisiert. zvg

Das Bezirksgericht am Metzgplatz in Lenzburg ist nicht sicher, es ist nicht zeitgemäss, es muss ein neues Gebäude her. So weit, so einig war man sich an der gestrigen Sitzung im Grossen Rat. Das zeigt auch das Abstimmungsergebnis: 134 Personen sagten Ja, nur eine Nein zum Verpflichtungskredit von knapp 20 Millionen für den Neubau am Malagarain.

Verschiedene Punkte wurden gelobt, etwa die Fotovoltaikanlage und das Sicherheitskonzept, das im neuen Gebäude umgesetzt werden kann. Ein Punkt aber wurde so oft genannt wie kein anderer: das geplante Kunstwerk vor dem Gebäude. Mit 130’000 Franken kein finanziell grosser Brocken. Aber wörtlich einer – der offenbar nicht allen gefällt.

«Dass das Werk nicht sehr schön ist, passt zu seiner Aussage»

Das müsse er aber auch gar nicht, fand Christian Minder (EVP). «Wenn wir hier über Kunst diskutieren, werden wir uns wohl nicht einig», sagte er. «Kunst gefällt nie allen, das liegt in ihrer Natur.» Das Problem sehe seine Fraktion aber darin, dass «all die vielen Leute, die dort in den Autos vorbeifahren, den Sinn dieses Kunstwerks gar nicht kennen». Möglicherweise gebe es Massnahmen, um das zu ändern. Er schloss mit den Worten: «Dass das Werk nicht sehr schön ist, passt zu seiner Aussage.» Tatsächlich wird die Idee des Künstlers im Projektbeschrieb so umrissen: Das Werk, das er «Gedankenspeicher» nennt, biete im Innern einen Schutzraum für die emotional aufgeladenen Gedanken der verschiedenen Menschen, die mit dem Bezirksgericht in Kontakt treten.

Karin Koch von der Mitte drückte es vorsichtig aus: «Wir konnten uns nach wie vor nicht ganz mit dem geplanten Kunstobjekt anfreunden. Frei nach dem Motto ‹Was nicht ist, kann ja noch werden› sind wir offen, uns überzeugen zu lassen.» Von einem Kunstwerk, das Diskussionen auslösen wird, sprach SP-Grossrat und Lenzburger Stadtammann Daniel Mosimann. Und Daniel Wehrli (SVP) wollte wissen, ob das letzte Wort in Sachen Kunst am Bau bereits gesprochen sei. Er würde sich gerne für die entsprechende Kommission melden. «Ich würde mich sehr freuen, wenn das Projekt noch etwas überarbeitet werden könnte.»

«Kunst soll ja auch nicht allzu brav und schön sein»

Die Obergerichtspräsidentin Franziska Plüss meinte, auch bei ihnen sei das Kunstwerk nicht nur auf Begeisterung gestossen. «Aber Kunst soll ja auch nicht allzu brav, soll ja auch nicht allzu schön sein, das sind ja bereits die Richterinnen und Richter, die vor Ort arbeiten.» Werke sollen zum Diskutieren anregen. «Wenn Kunst wahrgenommen wird und nicht nur dekorativ ist, ist das Ziel des Kunstschaffenden erreicht.»

Besonders harte Worte fand Andreas Fischer Bargetzi (Grüne): «Ob das vorgeschlagene Kunst am Bauprojekt einen Beitrag zur Verschönerung des öffentlichen Raums leistet, überlasse ich Ihrer Einschätzung», begann sein Votum noch rhetorisch, aber harmlos. Es gipfelte in den Worten: «Ich persönlich habe noch die Hoffnung, dass es in natura nicht ganz so schlimm aussehen wird wie in der Visualisierung.»

Einen ganz anderen Kurs schlug Lukas Huber (GLP) ein. Er wandte sich an den Grossen Rat mit den mahnenden Worten: «Sich über die Kunst am Bau zu äussern, dazu bin weder ich noch ist mit Verlaub dieser Rat kompetent genug.»