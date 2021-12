Friedhof als Abkürzung: Stadt Lenzburg und Anwohnende sind uneins

Lenzburg Gegen den Friedhof als Schulweg: Petitionäre wollen andere Lösung als Stadt Der Friedhof wird oft als Abkürzung benutzt, was Besuchende stört. Die Stadt will deshalb für 100'000 Franken ein zusätzliches Tor erstellen – doch Anwohnende wünschen sich eine andere Lösung. Nun haben sie eine Petition mit 65 Unterschriften eingereicht. Valérie Jost 08.12.2021, 08.09 Uhr

Die Bauprofile stehen schon: Hier, zwischen Friedhof und «Unterer Widmi», will die Stadt Lenzburg ein Tor aufstellen. Valérie Jost

In Lenzburg wurde in den vergangenen Jahren viel gebaut – auch in der Nähe des Friedhofs. Es entstand etwa die «Untere Widmi», wo auch FDP-Einwohnerrätin Corinne Horisberger-Buri wohnt. Sie brachte das Thema Langsamverkehr durch den Friedhof an die letzte Einwohnerratssitzung.

Denn während auf dem Friedhof die meisten Menschen ihrer verstorbenen Liebsten gedenken, wird er auch als Abkürzung genutzt; sei es zu Fuss oder mit dem Velo. Auch Kinder durchqueren ihn auf dem Weg zur Schule oder zum nahen Kindergarten – gerade weil die nahe Ammerswilerstrasse kaum Querungsmöglichkeiten biete, so Horisberger-Buri: «Die Verkehrssicherheit dort ist problematisch, gerade für Kinder.» Dass sie auf den Friedhof ausweichen, sei verständlich – dass sich Angehörige dadurch gestört fühlen, auch.

Um das Problem zu lösen, hat die Stadt ein Baugesuch für ein blickdichtes Tor am Ende des Rosengartenwegs (Weg vom Rubeggweg zum Friedhof) aufgelegt. Kosten: rund 100'000 Franken, so Horisberger-Buri. Nur: «Das Tor im Süden wird das Problem nicht lösen, wie es auch das bestehende Tor im Osten nicht tut.» Ihr Vorschlag wäre stattdessen ein neuer, durch Bepflanzung abgegrenzter Durchgangsweg parallel zur «Unteren Widmi», der den Langsamverkehr am Friedhof vorbeischleusen würde.

Gegen das Tor wehren sich auch weitere Anwohnende: Wanda Phillipps startete eine Petition, mit der sie und die Unterzeichnenden eine andere Lösung fordern. Letzte Woche wurde die Petition mit 65 Unterschriften dem Stadtrat übergeben.

Sanierungsprojekt sieht Gehweg vor

Währenddessen plane der Kanton an der Ammerswilerstrasse im Zuge einer Sanierung bereits Massnahmen, so Christian Brenner, Leiter der Abteilung Tiefbau und Verkehr. Unter anderem soll der von Horisberger-Buri geforderte Gehweg erstellt werden, der vom Friedweg bis zur Abzweigung zum Fünf-Sterne-Laden reicht. Dieser sei «eine sinnvolle Ergänzung für den Fussverkehr», so Brenner. Denn einige Anwohnende träten momentan fast direkt auf die Strasse, wenn sie ihr Haus verlassen. Zudem soll es auf der Höhe der «Unteren Widmi» einen Fussgängerstreifen mit Mittelinsel geben, auch der bestehende beim Kindergarten soll eine solche erhalten.

Damit die Baumallee stehen bleiben kann, muss die Strasse aber etwas nach Westen gerückt werden – das alte Gebäude in der Mitte der Strasse, das diese mit seiner strassenanschliessenden Mauer verengt, muss gemäss Brenner weichen. Im Gebäude befindet sich das Skulpturenlager eines Künstlers. Der Stadtrat habe seine positive Stellungnahme zum Projekt dieses Jahr eingereicht, so Brenner. Wann das Projekt nun aber realisiert wird, steht noch nicht fest – es seien aufgrund des notwendigen Landerwerbs noch Verhandlungen mit Grundstückeigentümern geplant. Und genau das stört Horisberger-Buri: «Das kann noch Jahre dauern.» Auch währenddessen bräuchten die Kinder sichere Wege.